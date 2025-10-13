Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι δεν θα παραδοθούν σήμερα στις Αρχές του Ισραήλ από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν χάσει τη ζωή τους και παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματικού, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

«Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπουμε, ότι δεν θα επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι» εντός της ημέρας, ανέφερε ο αξιωματικός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στον Τύπο ότι «διεθνής οργανισμός», όπως προβλέπεται «στο πλαίσιο» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, θα συνδράμει στην προσπάθεια «να εντοπιστούν οι (σ.σ. αποβιώσαντες) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας.