Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής που αποσκοπεί στην οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του αμερικανικού ιστότοπου Axios στην πλατφόρμα Χ, η οποία επικαλείται ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ, με τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλων ηγετών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή.