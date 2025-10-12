Λίγες ώρες απομένουν για την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που προωθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σος Μπεντρόσιαν, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Οι όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες εντός της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Χαμάς. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν στα χέρια του Ερυθρού Σταυρού και θα επιστρέψουν στο Ισραήλ. Όπως τόνισε η εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, η απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την επιβεβαίωση ότι οι όμηροι έχουν διασχίσει τα σύνορα.

Το Sky News έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες των ομήρων που αναμένεται σύντομα να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Πρόκειται για τους: Matan Angrest, ετών 22, Gali Berman, ετών 28, Ziv Berman, ετών 28, Elkana Bohbot, ετών 36, Nimrod Cohen, ετών 20, Ariel Cunio, ετών 28, David Cunio, ετών 35, Evyatar David, ετών 24, Guy Gilboa-Dalal, ετών 24, Father-of-one Maxim Herkin, ετών 37, Eitan Horn, ετών 38, Finance student Segev Kalfon, ετών 27, Bar Abraham Kupershtein, ετών 23, Omri Miran, ετών 48, Eitan Abraham Mor, ετών 25, Yosef-Chaim Ohana, ετών 25, Alon Ohel, ετών 24, Avinatan Or, ετών 32, Matan Zangauker, ετών 25, Rom Braslavski, ετών 21.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και οι ανταλλαγές

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή στις 12:00 τοπική ώρα. Βάσει αυτής, η Χαμάς έχει στη διάθεσή της 72 ώρες για να παραδώσει όλους τους ομήρους ζωντανούς και νεκρούς. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συναντήσεις με τον Ερυθρό Σταυρό για τις τελικές λεπτομέρειες της επιχείρησης.

Το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 250 καταδικασμένους Παλαιστίνιους, καθώς και 1.700 που κρατούνται από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, υπάρχουν εντάσεις ως προς τη σύνθεση του καταλόγου των κρατουμένων, με τη Χαμάς να απαιτεί την απελευθέρωση επτά ανώτερων ηγετικών στελεχών μεταξύ αυτών ο Μαρουάν Μπαργούτι και ο Άχμαντ Σααντάτ. Το Ισραήλ, πάντως απορρίπτει κατηγορηματικά την απελευθέρωσή τους.

Προετοιμασία και αβεβαιότητες

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Χαμάς έχει ολοκληρώσει την καταμέτρηση και μεταφορά των ομήρων σε ασφαλείς τοποθεσίες. Ισραηλινές δυνάμεις είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την παραλαβή τους, με το ενδεχόμενο να προχωρήσει η επιχείρηση ακόμη και το βράδυ της Κυριακής.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η χώρα είναι «πλήρως προετοιμασμένη» για την άμεση επιστροφή των ομήρων, ενώ διπλωματικές πηγές επιβεβαιώνουν την κινητοποίηση διεθνών μεσολαβητών, μεταξύ αυτών των ΗΠΑ, της Τουρκίας, του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Δυσκολίες στην παράδοση των νεκρών ομήρων

Παράλληλα, η Χαμάς ενημέρωσε Ισραήλ και διαμεσολαβητές πως αγνοεί την τοποθεσία ορισμένων νεκρών ομήρων, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας. Το Ισραήλ αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της κατάστασης και φαίνεται διατεθειμένο να δώσει περισσότερο χρόνο για την ανάκτηση των σορών.

Τέλος σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών, δρομολογείται η δημιουργία πολυεθνικής ομάδας εντοπισμού των πτωμάτων των αγνοουμένων, με συμμετοχή της Τουρκίας, των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου.