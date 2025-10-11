Πάνω από 500.000 Παλαιστίνιοι μπήκαν ξανά στη Γάζα, εκεί που ήταν τα σπίτια τους, εκεί που θέλουν να συνεχίσουν να ζουν και για πρώτη φορά στάθηκαν στην ουρά για να λάβουν φαγητό χωρίς τον τρόμο να σκοτωθούν από σφαίρες.

Λίγο πιο μακριά, το τέλος του πολέμου μοιάζει λυτρωτικό για εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινούς, που περιμένουν την επιστροφή των ομήτων. Εκείνων των λιγοστών που επέζησαν και τις σορούς εκείνων που χάθηκαν στην αιχμαλωσία.

Και χειροκρότησαν τον Στιβ Γουίτκοφ στην πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, τον άνθρωπο του Τραμπ για τις ειδικές αποστολές, που πίεσε να εφαρμοστεί το ειρηνευτικό σχέδιο του αμερικανού προέδρου.

Τι έγινε στο Τελ Αβίβ

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ καθώς η εκεχειρία είναι σε ισχύ και οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα περιμένουν την επιστροφή των ανθρώπων τους.

Στην συγκέντρωση παρευρέθηκαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, οι οποίοι έγινεν δεκτοί με χειροκροτήματα από τους συγκεντρωμένους.

Γουίτκοφ: Το πιο δυνατό θέαμα

«Αυτό είναι το πιο δυνατό θέαμα, φαίνεται σαν να είναι σχεδόν πάνω από 100.000 άνθρωποι εδώ απόψε», είπε στην ομιλία του ο Στιβ Γουίτκοφ.

Μακάρι είπε, να ήταν εδω ο Τραμπ, «θα του άρεσε πολύ αυτό», πρόσθεσε.

«Απόψε γιορτάζουμε κάτι εξαιρετικό. Μια στιγμή που πολλοί θεωρούσαν αδύνατη, κι όμως να μαστε εδώ, ζωντανή απόδειξη ότι όταν το θάρρος συναντά την πεποίθηση, μπορούν να συμβούν θαύματα»

«Θαύματα μπορούν να συμβούν, οι όμηροι επιστρέφουν σπίτι», είπε επαινώντας την «τολμηρή ηγεσία» του προέδρου των ΗΠΑ προτού αναφερθεί στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, το όνομα του οποίου έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από το πλήθος, σύμφωνα με το Sky News.

«Ημουν στα χαρακώματα»

«Ήμουν στα χαρακώματα με τον πρωθυπουργό, πιστέψτε με, ήταν πολύ σημαντικός εδώ», συνέχισε ο Γουίτκοφ, με το πλήθος να ξεσπά σε ζητωκραυγές και ευχαριστίες στον Τραμπ μόλις αναφέρθηκε ξανά στον αμερικανό πρόεδρο.

Κούσνερ: «Να κάνουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν πιο ειρηνικό»

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος συμμετείχε μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα στην Αίγυπτο, είπε ότι «από αυτό το τραύμα θα αναδυθεί ένα επίπεδο μεγαλείου».

«Σας ενθαρρύνω όλους να προχωρήσετε, να αδράξετε αυτή την ευκαιρία», σημείωσε.

Γέφυρες κατανόησης

«Να χτίσουμε γέφυρες κατανόησης, να εξαλείψουμε το μίσος μέσα μας, το μίσος για τους άλλους και να ηγηθούμε πραγματικά με αγάπη και κατανόηση».

Ο Κούσνερ ευχαρίστησε στη συνέχεια «τους καταπληκτικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

«Χωρίς τον ηρωισμό, την ευφυΐα και τη γενναιότητά τους, αυτή η συμφωνία δεν θα ήταν δυνατή», είπε.

Ιβάνκα Τραμπ: Ο πρόεδρος είναι πάντα στο πλευρό σας

Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, ήταν η τελευταία από τους τρεις Αμερικανούς ομιλητές στην Πλατεία Ομήρων.

«Στεκόμαστε εδώ μαζί στο Τελ Αβίβ, τιμούμε τη δύναμη κάθε οικογένειας που περιμένει, προσεύχεται και πιστεύει», είπε και συνέχισε:

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ο πρόεδρος, εγώ, ο Στιβ, ο Τζάρεντ και τόσοι άλλοι έχουμε γνωρίσει αυτούς τους απίστευτους ανθρώπους και είμαι έκπληκτη από τη δύναμη και την πεποίθησή τους παρά τα βάσανα».

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 500.000 Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα της Γάζας μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, μία ημέρα πριν.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι κατέκλυσαν τον οδικό άξονα κατά μήκος των ακτών της επιστρέφοντας στα ισοπεδωμένα σπίτια τους. Οι άνθρωποι, με κάθε μέσο και τρόπο κάνουν αυτό το εξαντλητικό, κουραστικό ταξίδι λέγοντας ότι ανήκουν σε αυτό το τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους και ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξεριζωθούν από εδώ.

Απόσυρση των IDF, κανένας αμερικανικός στρατιώτης στον παλαιστινιακό θύλακα

Ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν, βάσει της πρώτης φάσης μιας συμφωνίας, που επιτεύχθηκε αυτήν την εβδομάδα, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες και έχει μετατρέψει σε συντρίμμια μεγάλο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε πως μετέβη στη Γάζα για να συζητήσει για τη «σταθεροποίηση» της κατάστασης, διαβεβαιώνοντας πως κανένας αμερικανικός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς σύναψαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.