Η Χαμάς έχει ανακαλέσει περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της για να επανακτήσει τον έλεγχο των περιοχών της Γάζας που εκκενώθηκαν πρόσφατα από τα ισραηλινά στρατεύματα, διορίζοντας πέντε νέους κυβερνήτες, όλοι με στρατιωτικό υπόβαθρο, ορισμένοι από τους οποίους διοικούσαν προηγουμένως ταξιαρχίες στον ένοπλο βραχίονα της οργάνωσης για την επίβλεψη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το BBC.

Mέσω τηλεφωνικών κλήσεων

Η διαταγή κινητοποίησης εκδόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων με το εξής περιεχόμενο: «Κηρύσσουμε γενική κινητοποίηση ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες του Ισραήλ. Πρέπει να παρουσιαστείτε εντός 24 ωρών στους καθορισμένους τόπους με τους επίσημους κωδικούς σας».

Ενοπλες μονάδες

Αναφορές από τη Γάζα υποδηλώνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές, με ορισμένους να φορούν πολιτικά ρούχα και άλλους τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.

Αναμενόμενη η κινητοποίηση

Η κινητοποίηση της Χαμάς ήταν ευρέως αναμενόμενη εν μέσω της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ένα βασικό ζήτημα που θα μπορούσε να περιπλέξει την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Δεν θα αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος κλεφτών

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς στο Εξωτερικό αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας, αλλά δήλωσε στο BBC: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα, υπάρχουν για να αντισταθούμε στην κατοχή και θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η κατοχή».

Φόβοι για νέες αιματοχυσίες

Ένας συνταξιούχος Παλαιστίνιος αξιωματικός ασφαλείας, ο οποίος υπηρέτησε για χρόνια στην Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα, δήλωσε ότι φοβάται ότι η περιοχή οδεύει προς έναν νέο κύκλο εσωτερικών αιματοχυσιών.

«Δεν έχει αλλάξει»

«Η Χαμάς δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα όπλα και η βία είναι τα μόνα μέσα για να διατηρήσει ζωντανό το κίνημά της», δήλωσε στο BBC.

Αυτές οι εξελίξεις μετά την κατάπαυση του πυρός έχουν προκαλέσει βαθιά ανησυχία στους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι έχουν ήδη εξαντληθεί από δύο χρόνια καταστροφικών συγκρούσεων.

«Εκτός συζήτησης ο αφοπλισμός»

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, είναι “εκτός συζήτησης”, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

“Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη”, δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Ισραήλ και η Χαμάς σύναψαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.