Η Χαμάς, που στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «συνταγή για χάος», φαίνεται να έχει αλλάξει στάση μετά από μια κρίσιμη τηλεφωνική επικοινωνία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να πείσει την οργάνωση ότι μπορεί να ασκήσει ουσιαστική πίεση στο Ισραήλ για την επιβολή μιας βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ακόμη κι αν αυτή απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς να υπάρξουν εγγυήσεις.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ο Τραμπ προκάλεσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ζητήσει επίσημη συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό του Κατάρ για μια αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, που στόχευε μέλη της Χαμάς. Η δημόσια απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ να μην επαναληφθούν τέτοιες επιθέσεις έδωσε σημαντική ώθηση στην εμπιστοσύνη της Χαμάς προς την αμερικανική πλευρά.

Η πρόσφατη συμφωνία εκεχειρίας, με μεσολάβηση των ΗΠΑ, προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων χωρίς αντάλλαγμα την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, ένα στοίχημα που οι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι θεωρούν ριψοκίνδυνο. Η εμπιστοσύνη στη διαμεσολάβηση του Τραμπ πηγάζει από την πολιτική του επένδυση στη συμφωνία, την παρουσία ανώτερων συμβούλων του και τη συνεργασία με περιφερειακές δυνάμεις όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει γραπτές εγγυήσεις, βασίζεται όμως σε προφορικές διαβεβαιώσεις ότι ο πρόεδρος Ντόνλαντ Τραμπ θα επιβλέψει την εφαρμογή της και δεν θα επιτρέψει την επανέναρξη ισραηλινών επιχειρήσεων μετά την απελευθέρωση των ομήρων. Παρά τις ανησυχίες εντός της Χαμάς, η πίεση και η υποστήριξη από τις εμπλεκόμενες πλευρές δημιουργούν ένα νέο κλίμα ελπίδας.

Η συμμετοχή του Κατάρ και της Τουρκίας ήταν καθοριστική για το ξεμπλοκάρισμα των διαπραγματεύσεων, με τους ηγέτες τους να δραστηριοποιούνται έντονα για την επίτευξη της συμφωνίας.

Το αμερικανικό σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Πρόεδρος Τραμπ προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και ανταλλαγή ομήρων με παλαιστινίους κρατούμενους, χωρίς όμως να θίγει άμεσα το ζήτημα του παλαιστινιακού κράτους ή τον αφοπλισμό της Χαμάς, που παραπέμφθηκε για μελλοντική φάση.

Αν και πρόκειται για μια «ισορροπία ατελειών», όπως την περιγράφουν Αμερικανοί αναλυτές, η εμπλοκή και η αποφασιστικότητα του Προέδρου Τραμπ φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης και διατήρησης της ειρήνης στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις αντιδράσεις που συχνά προκαλεί, έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένος να δράσει αποφασιστικά για την ειρήνη, κάτι που αναγνωρίζεται ακόμα και από αντιπάλους του. Με την ισχυρή διεθνή στήριξη και την ενεργό ανάμειξη περιφερειακών δυνάμεων, η τρέχουσα εκεχειρία μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο βήμα για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.