Έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που έγινε πραγματικότητα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και την οποία η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς συγκεντρώνει «αυτή τη στιγμή» τους Ισραηλινούς ομήρους και προσθέτει ότι είναι βέβαιος ότι η συμφωνία για τη Γάζα, στην οποία συνέβαλε ως μεσολαβητής, θα κρατήσει.

Σύμφωνα με το BBC:

Από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία την Παρασκευή στις 12:00 τοπική ώρα (10:00 BST), δόθηκε στη Χαμάς προθεσμία 72 ωρών για να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους από τη Γάζα – τώρα απέχουμε 48 ώρες από την προθεσμία αυτή.

Η Χαμάς πιέζει για την απελευθέρωση ορισμένων υψηλού προφίλ Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ, των οποίων τα ονόματα δεν περιλαμβάνονταν σε έναν κατάλογο περίπου 250 κρατουμένων που δημοσίευσε χθες το ισραηλινό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τους όρους της πρώτης φάσης της εκεχειρίας, η βοήθεια πρέπει να φτάσει στη Γάζα, αλλά η Unicef ανέφερε το πρωί ότι αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη και ότι εκατοντάδες φορτηγά περιμένουν να μπουν στη Γάζα.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι πραγματοποιούν δύσκολες διαδρομές από το νότιο τμήμα της Γάζας για να επιστρέψουν στα σπίτια τους, πολλά από τα οποία έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό ή δεν υπάρχουν πια.

Η απελευθέρωση των ομήρων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας από Κυριακή σε Δευτέρα από διαφορετικές τοποθεσίες, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Κατά το δημοσίευμα «η ώρα της απελευθέρωσης δεν είναι ακόμη οριστική και μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτό το χρονοδιάγραμμα θα εξασφαλίσει ότι οι όμηροι θα έχουν απελευθερωθεί πριν από την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ τη Δευτέρα. Η προθεσμία 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων λήγει τη Δευτέρα το μεσημέρι τοπική ώρα. Από τους 48 εναπομείναντες ομήρους, 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί».

Αμερικανικές δυνάμεις αρχίζουν να καταφθάνουν στο Ισραήλ για να επιβλέπουν την κατάπαυση του πυρός

Αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να καταφθάνουν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ως μέρος μιας δύναμης που θα βοηθήσει στην επίβλεψη της εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με το ABC News.

Το ρεπορτάζ, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους, αναφέρει ότι ομάδα 200 ατόμων θα καταφθάσει το Σαββατοκύριακο, πετώντας από τις ΗΠΑ και άλλες βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, έφτασε χθες στο Ισραήλ. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το αμερικανικό προσωπικό είχε ως στόχο να βοηθήσει στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου και στη συνέχεια να ενσωματώσει όλες τις άλλες δυνάμεις ασφαλείας που θα εισέλθουν στη Γάζα και να βοηθήσει στη συνεργασία με τον ισραηλινό στρατό.

Αξιωματούχοι του στρατού της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και πιθανώς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα ενταχθούν στην ομάδα, η οποία πιθανότατα θα έχει ως βάση την Αίγυπτο. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχει πρόθεση να εισέλθουν αμερικανικές δυνάμεις στη Γάζα.

Πηγές: BBC, CNN, Times of Israel