Σε «ησυχία» δεν κάθεται ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς μετά την αποδοχή του ειρηνευτικού του σχεδίου από Ισραήλ και Χαμάς για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιξε νέο μέτωπο με την Κίνα ανακοινώνοντας επιβολή δασμών 100% στις εισαγωγές και αναγγέλοντας ταυτόχρονα την απόφασή του να μην συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του.

Στο μέτωπο της Γάζας, και ενώ το βράδι της Παρασκευής η Χαμάς ευχαρίστησε δημοσίως τον Τραμπ για την καταλυτική του παρέμβαση στο να τερματιστεί ο πόλεμος, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να πραγματοποιήσει Σύνοδο Κορυφής παγκόσμιων ηγετών για τη Γάζα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα.

Ανώτατος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι «η εκεχειρία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την παρέμβαση του προέδρου Τραμπ», για να επισημάνει ταυτόχρονα την ανάγκη να συνεχιστεί η πίεση προς το Ισραήλ, ώστε να τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας.

«Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να ασκεί τη μέγιστη πίεση στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου για να τηρήσει τις υποχρεώσεις του», πρόσθεσε.

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να γίνει και νωρίτερα, τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις πηγές. Θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία.

Στόχος, η διεθνής στήριξη της συμφωνίας

Σύμφωνα με το Axios, αυτή η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να συγκεντρώσει πρόσθετη διεθνή υποστήριξη για το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Το σχέδιο προβλέπει δύσκολες συμφωνίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και αφορούν τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση.

Το πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ το απόγευμα της Παρασκευής και αφού εγκρίθηκε και από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο.

Η Χαμάς φέρεται ότι συμφώνησε σε αυτό, αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα επιτρέψει» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταπατήσει τη συμφωνία, αφότου απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, η σύνοδος κορυφής διοργανώνεται από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου φέρεται ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με αρκετούς Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν. Μεταξύ αυτών αναμένεται να είναι πρόεδροι, πρωθυπουργοί ή υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Το ταξίδι Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί, όπου θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον της Κνεσέτ, της ισραηλινής Βουλής, και θα συναντήσει οικογένειες ομήρων.

Το απόγευμα της Δευτέρας, θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντήσει τον Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι. Θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα μαζί με τους ηγέτες των άλλων χωρών-διαμεσολαβητών. Δηλαδή της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Το μέτωπο με την Κίνα

Και ενώ όπως όλα δείχνουν το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα με τα όποια προβλήματα δείχνει να δρομολογείται, ο Τραμπ δεν ξεχνά την Κίνα και με μία εμπρηστική ανάρτηση που τρομοκράτησε χρηματιστήρια και επενδυτές, ανακοίνωσε «μαζική αύξηση των δασμών» στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αργά το βράδι της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 100% στα προϊόντα της Κίνας που εισάγουν, οι οποίοι θα προστεθούν στους προϋπάρχοντες, από 1ης Νοεμβρίου ή «νωρίτερα».

Τονίζοντας πως αντιδρά στην «εξαιρετικά επιθετική στάση για το εμπόριο» που υιοθέτησε η Κίνα, ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης πως θα επιβληθούν ταυτόχρονα περιορισμοί στις εξαγωγές «των προϊόντων λογισμικού στρατηγικής σημασίας» στην Κίνα

Επρόκειτο επί της ουσίας για απάντηση στους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που επέβαλε το Πεκίνο.

Στην πρώτη του ανάρτηση το απόγευμα της Παρασκευής ο Τραμπ απείλησε επίσης να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ λόγω της διαμάχης.

Η νέα επιθετική ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social άλλαξε αμέσως το κλίμα στις αγορές, με τον Dow Jones να βουτά έως και 400 μονάδες.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι ξένες οντότητες πρέπει πλέον να λάβουν άδεια για την εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν περισσότερο από 0,1% σπάνιων γαιών που προέρχονται από τη χώρα αυτή ή που κατασκευάζονται με κινεζική τεχνολογία εξόρυξης, διύλισης, κατασκευής μαγνητών ή ανακύκλωσης.

Οι νέοι κανόνες στις εξαγωγές σπάνιων γαιών πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου.

«Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, αλλά, ουσιαστικά, θα «φράξει» τις αγορές και θα κάνει τη ζωή δύσκολη για σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο, ειδικά για την Κίνα», ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social.

Οι κατηγορίες του Τραμπ

Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι προσπαθούν να οργανώσουν μια σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ τους επόμενους μήνες, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο, ανέφεραν ειδικοί.

Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική και στέλνει επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, λέγοντας ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές σε κάθε στοιχείο παραγωγής που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες».

«Θα συναντιόμουν…»

«Επρόκειτο να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο» χρησιμοποιώντας τους πόρους της σε σπάνιες γαίες και δήλωσε ότι θα αναγκαστεί να «αντιμετωπίσει οικονομικά την κίνησή τους».

Η απαίτηση της Κίνας

Την Πέμπτη η Κίνα ανακοίνωσε, ότι θα εφαρμόσει, με άμεση ισχύ, νέους ενισχυμένους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογίας που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες, έναν τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσής της με τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Ο ασιατικός κολοσσός είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σπάνιων γαιών, υλών που είναι απαραίτητες για την ψηφιακή τεχνολογία, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ενέργεια και τον εξοπλιστικό τομέα.