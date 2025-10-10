Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδιάζει να συγκαλέσει διεθνή σύνοδο για τη Γάζα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

Στη σύνοδο αναμένεται να λάβουν μέρος εκπρόσωποι από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.