Η Κίνα ανακοίνωσε νέους σημαντικούς περιορισμούς στις εξαγωγές για σπάνιες γαίες, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της απέναντι στον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ αλλά και στις αυξανόμενες πιέσεις από την Ευρώπη που κρατά κι αυτή πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο ανησυχώντας για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της.

Η κίνηση γίνεται καθώς το Πεκίνο προχωρά σε νέες συνομιλίες για το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης οι περιορισμοί θεωρείται ότι επιβάλλονται ως διαπραγματευτικό όπλο πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αυτόν τον μήνα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής APEC στη Νότια Κορέα.

Οι στόχοι της Κίνας

Με τους περιορισμούς αυτούς η Κίνα στοχεύει στον αυστηρό έλεγχο χρήσης τέτοιων ειδικών ορυκτών τα οποία χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων σε εφαρμογές μικροτσίπ και στην ανάπτυξη στρατιωτικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ανακοινώθηκαν, θα απαιτούνται ειδικές άδειες από την κυβέρνηση στο Πεκίνο για την εξαγωγή τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη, την τήξη και την επεξεργασία σπάνιων γαιών, καθώς και για την κατασκευή μαγνητών. Οι ξένες εταιρείες που επιδιώκουν να προμηθευτούν ή να προμηθεύσουν τρίτους με σπάνιες γαίες που παράγονται στην Κίνα ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στη χώρα αυτή, θα πρέπει επίσης να λάβουν άδεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της χώρας.

Οι περιορισμοί στοχεύουν στη «διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και των συμφερόντων» της Κίνας εμποδίζοντας τα υλικά να «χρησιμοποιηθούν, άμεσα ή έμμεσα, σε στρατιωτικούς και άλλους ευαίσθητους τομείς», ανέφερε το υπουργείο στη σχετική ανακοίνωσή του.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας θεωρεί ότι ξένες εταιρείες είχαν βλάψει σημαντικά την ασφάλεια της χώρας μεταφέροντας υλικά και τεχνολογία σπάνιων γαιών κινεζικής προέλευσης σε άλλες χώρες, για στρατιωτική χρήση. Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι οι νέοι κανόνες θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου, με τις περισσότερες άδειες εξαγωγής για στρατιωτικούς σκοπούς να απορρίπτονται. Οι εξαγωγές σε κατασκευαστές ημιαγωγών και σχετικού εξοπλισμού θα εξετάζονται κατά περίπτωση, αναφέρεται ακόμη.

Νέος γύρος περιορισμών

Η χώρα κυριαρχεί στην επεξεργασία σπάνιων γαιών παγκοσμίως. Πρόκειται για 17 ειδικά μέταλλα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή ηλεκτρονικών για καταναλωτές αλλά και για στρατιωτικές τεχνολογίες όπως είναι μαχητικά αεροσκάφη.

Η Κίνα παρουσίασε για πρώτη φορά περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών τον Απρίλιο, σε αντίποινα για τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Η κίνηση αυτή συνέβαλε στο να καθίσει η Ουάσινγκτον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η έλλειψη σπάνιων γαιών από τη χώρα αυτή άρχισε να πλήττει μεταξύ άλλων την παραγωγή στην αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία των Financial Times.

Από την άνοιξη και μετά το θέμα των σπάνιων γαιών έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αρκετούς γύρους εμπορικών συνομιλιών μεταξύ των δύο κορυφαίων οικονομιών του κόσμου. Ο χρόνος παρουσίασης της νέας αυτής στρατηγικής από τους κινέζους είναι στρατηγικός, σχολίαζαν στη βρετανική εφημερία αναλυτές του κλάδου.

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 70% της εξόρυξης σπάνιων γαιών, το 90% της διαδικασίας διαχωρισμού και της επεξεργασίας τους, καθώς και το 93% της κατασκευής μαγνητών, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.