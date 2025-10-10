Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να αφιχθεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί για μια σύντομη, αλλά σημαντική επίσκεψη. Στο επίκεντρο του ταξιδιού του βρίσκεται η ομιλία που θα εκφωνήσει στην Κνεσέτ, ενώ παράλληλα θα συναντηθεί με τους πρόσφατα απελευθερωμένους ομήρους, επιβεβαίωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς η προθεσμία για τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που ο ίδιος βοήθησε να διαπραγματευτεί, έχει ήδη λήξει. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Channel 12, ο Τραμπ θα φτάσει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στις 9:20 π.μ., όπου θα γίνει δεκτός με επίσημη τελετή, πριν κατευθυνθεί απευθείας στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ για την ομιλία του.

Η χρονική διάρκεια της επίσκεψης περιορίζεται από την έναρξη της εβραϊκής γιορτής Σιμχάτ Τορά το βράδυ της ίδιας ημέρας. Μετά το πέρας της ομιλίας, ο Τραμπ θα αναχωρήσει άμεσα, χωρίς να διανυκτερεύσει στο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Times Of Israel