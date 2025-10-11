Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα χθες Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «θα κρατήσει».

«Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, επαναλαμβάνοντας πως έχει την πρόθεση να ταξιδέψει το σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ – το κοινοβούλιο –, καθώς και στην Αίγυπτο.

Είπε ακόμη πως σχεδιάζει να συναντηθεί με «πολυάριθμους ηγέτες» στην Αίγυπτο μεθαύριο Δευτέρα, για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, θύλακα που έχει υποστεί καταστροφή πελώριων διαστάσεων έπειτα από δυο χρόνια πολέμου. Σημείωσε πως η συνάντηση πιθανόν θα γίνει στο Κάιρο.

Ο αμερικανός πρόεδρος προεξόφλησε εξάλλου πως η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει σε ευρύτερη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή μερικά μικρά θερμά σημεία, όμως είναι πολύ μικρά… Θα είναι πολύ εύκολο να τα σβήσουμε. Αυτές οι φωτιές θα σβήσουν πολύ γρήγορα», υποσχέθηκε.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στον δρόμο της επιστροφής

Μετά την ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό της εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός, χιλιάδες εκτοπισμένοι πήραν τον δρόμο προς το βόρειο τμήμα του θύλακα, την ώρα που άλλοι επέστρεψαν στα χαλάσματα των σπιτιών τους στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ένα τεράστιο ρεύμα ανθρώπων εκτεινόταν κατά μήκος του οδικού άξονα αλ Ρασίντ, κοντά στη Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με κατεύθυνση την πόλη της Γάζας.

«Όταν έμαθα τα νέα της ισραηλινής απόσυρσης και ότι ο δρόμος θα ήταν ανοικτός, κατευθυνθήκαμε αμέσως με την οικογένειά μου προς τον άξονα αλ Ρασίντ προκειμένου να επιστρέψουμε σπίτια μας», δήλωσε ο Άχμαντ Αζάμ, ένας εκτοπισμένος ηλικίας 35 ετών, που κατάγεται από την πόλη της Γάζας.

«Επιστρέφουμε στα σπίτια μας παρά τις καταστροφές, την πολιορκία και τον πόνο. Είμαστε χαρούμενοι ακόμα κι αν επιστρέφουμε στα συντρίμμια. Τουλάχιστον είναι η γη μας», είπε ο Αμίρ Αμπού Ιγιάντεχ, ηλικίας 32 ετών, στη Χαν Γιούνις.

«Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου παραμένει όρθιο», ανέφερε ο 40χρονος Ισμαΐλ Ζαϊντά, από τη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας. «Όμως, το μέρος έχει καταστραφεί, τα σπίτια των γειτόνων μου έχουν καταστραφεί, ολόκληρες συνοικίες έχουν ισοπεδωθεί».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της αποχώρησής του από τη Γάζα, μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας με τη Χαμάς το πρωί της Παρασκευής, αν και τα ισραηλινά στρατεύματα εξακολουθούν να κατέχουν περίπου το ήμισυ του εδάφους.

Η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα για να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους βάσει της συμφωνίας – ενώ το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.