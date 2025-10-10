Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Νάιμ, ευχαρίστησε δημόσια τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον καθοριστικό ρόλο του στην επίτευξη της πρόσφατης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η εκεχειρία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την παρέμβαση του προέδρου Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νάιμ, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη συνέχισης της πίεσης προς το Ισραήλ, ώστε να τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας. «Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να ασκεί τη μέγιστη πίεση στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου για να τηρήσει τις υποχρεώσεις του», πρόσθεσε.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς επανέλαβε πως η οργάνωση είναι διατεθειμένη να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό πολιτικό όργανο μετά τον πόλεμο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να έχει παρουσία «στο έδαφος».

Sky News has spoken exclusively with Senior Hamas official Dr Basem Naim. He tells @SkyYaldaHakim the ceasefire would not have been possible without US President Donald Trump’s interference.https://t.co/QU45Gxr1iB 📺 Sky 501 pic.twitter.com/8RyIQJGyVk — Sky News (@SkyNews) October 10, 2025

Χαμάς: «Όχι» στην επιλογή Μπλερ

Στον αντίποδα, η Χαμάς εξέφρασε κάθετα την αντίθεσή της στην εμπλοκή του Τόνι Μπλερ, σε οποιονδήποτε ρόλο αφορά τη μελλοντική διοίκηση της Γάζας. Ο Νάιμ χαρακτήρισε τον Μπλερ «απορριπτέο» για τους Παλαιστίνιους, εξαιτίας του ρόλου του στους πολέμους του Ιράκ και του Αφγανιστάν. «Δυστυχώς, εμείς οι Παλαιστίνιοι, οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι έχουμε κακές αναμνήσεις από αυτόν», ανέφερε.

Σύμφωνα με προτεινόμενο σχέδιο του πρώην Αμερικανού προέδρου, ο Μπλερ θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα διεθνές εποπτικό όργανο — το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης ή Επιτροπή Ειρήνης — που θα επιβλέπει τη μεταπολεμική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας, σε συνεργασία με Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, υπό την ευρύτερη αποδοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού.