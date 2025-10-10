Ένα ατελείωτο ποτάμι ανθρώπων κινείται τις τελευταίες ώρες προς την κατεστραμμένη πόλη της Γάζας. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν από τις νότιες περιοχές του θύλακα, εβδομάδες αφότου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, που άφησε πίσω της μια πόλη σε ερείπια.

Πολλοί από τους επαναπατριζόμενους έχουν διανύσει με τα πόδια αποστάσεις μεγαλύτερες των 20 χιλιομέτρων, μεταφέροντας στην πλάτη ό,τι απέμεινε από τα υπάρχοντά τους. Όσοι μπορούσαν να ανταποκριθούν οικονομικά, κατέβαλαν υψηλά ποσά για να νοικιάσουν καροτσάκια με γαϊδούρια ή μικρά φορτηγά. Το κόστος μεταφοράς με αυτοκίνητο φθάνει τα 4.000 σέκελ (περίπου 1.227 δολάρια), ένα ποσό απαγορευτικό για την πλειονότητα του πληθυσμού.

«Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, δεν υπάρχει φαγητό ή νερό», λέει στο BBC ο Alaa Saleh, δάσκαλος που εγκατέλειψε την πόλη της Γάζας μαζί με τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους και βρήκε προσωρινό καταφύγιο στη Χαν Γιουνίς. Όπως αναφέρει, αναγκάστηκε να αφήσει την οικογένειά του πίσω για να ξεκινήσει πεζή την επιστροφή προς το βορρά. «Γύρω μου χιλιάδες άνθρωποι αγωνίζονται. Η κατάσταση είναι απελπιστική».

Κατά μήκος των στενών και κατεστραμμένων παράκτιων δρόμων, ορισμένοι κρατούν παλαιστινιακές σημαίες και σχηματίζουν το σήμα της νίκης, όμως το γενικό αίσθημα είναι αυτό της εξάντλησης και της απόγνωσης. Οι περισσότεροι μοιάζουν εξουθενωμένοι, υποσιτισμένοι, έπειτα από μήνες εκτοπισμού, έλλειψης τροφής και συνεχούς φόβου.

No one deserves the Nobel Peace prize more than the Palestinians of Gaza. pic.twitter.com/PN5cNhCleI — Mohamad Safa (@mhdksafa) October 9, 2025

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν την κλίμακα της καταστροφής. Τεράστιες εκτάσεις στις συνοικίες Σεΐχ Ραντουάν, Σάμπρα και Ζεϊτούν έχουν ισοπεδωθεί. Ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει, μετατρέποντας τις κάποτε πυκνοκατοικημένες περιοχές σε ερημωμένα τοπία από μπάζα και σκόνη.

Επίσης συνεργεία πολιτικής προστασίας συνεχίζουν να ανασύρουν πτώματα από τα ερείπια, ενώ οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως οι βασικές προμήθειες τρόφιμα, καύσιμα και καθαρό νερό παραμένουν σε τραγικά ελλειμματικά επίπεδα.

Παρά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από κάποιες περιοχές, η πρόσβαση στην πόλη της Γάζας είναι ακόμα περιορισμένη ενώ επικρατεί ο φόβος πως η σημερινή, εύθραυστη ηρεμία είναι προσωρινή.

Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Τα «αγκάθια» και οι γκρίζες ζώνες

Το πρώτο βήμα προς την ειρήνη που συμφωνήθηκε προβλέπει πως:

Θα πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μέχρι αύριο το πρωί. Έχει ήδη συμβεί.

Θα ξεκινήσει η πρώτη φάση της αποχώρησης του Ισραηλινού στρατού, που ωστόσο θα διατηρεί τον έλεγχο του 53% των εδαφών της Λωρίδας της Γάζας.

Θα ξεκινήσει η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων – ζωντανών και νεκρών. Θα ακολουθήσει η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων που εκτίουν ισόβια ποινή σε ισραηλινές φυλακές, καθώς και των κρατουμένων από τη Γάζα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μετακινήσουν στο Ισραήλ έως και 200 στρατιώτες που ήδη βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Στόχος να συντονίσουν μια πολυεθνική δύναμη που θα παρακολουθεί την κατάπαυση του πυρός.

Τα «αγκάθια» και οι γκρίζες ζώνες

Για όλους τους ειδικούς πάντως τα πραγματικά δύσκολα είναι μπροστά:

Το πρώτο αγκάθι είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας.

Αν οι Παλαιστίνιοι αποδεχθούν μία προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση παλαιστίνιων τεχνοκρατών υπο διεθνή επίβλεψη.

Αν θα δοθεί αμνηστία στα μέλη της Χαμάς και αν θα συνεχίζεται χωρίς εμπόδια η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ποιοι θα απαρτίζουν μία πιθανή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης και ποιες χώρες θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις να αναπτυχθούν στη Γάζα.

Δεν έχει εγκριθεί ακόμη η Δημιουργία ζώνης μα μειωμένους δασμούς στη Λωρίδα της Γάζας και παραμένει ασαφές αν οι κάτοικοι θα παραμείνουν εκεί.

Τέλος, καμία πληροφορία δεν υπάρχει για το περιβόητο Σχέδιο ανοικοδόμησης που θα μετέτρεπε τη Γάζα σε Κυανή ακτή της Μέσης Ανατολής. Και φυσικά πουθενά δεν γίνεται μνεία για δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους

Ο Τραμπ θέλει να πετύχει εκεί που είχαν αποτύχει προηγούμενοι Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τζίμι Κάρτερ και ο Μπιλ Κλίντον.