Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι κινούνται σήμερα προς τον βορρά, κατακλύζοντας τον παραλιακό δρόμο της Γάζας, καθώς επιχειρούν να επιστρέψουν στα εγκαταλειμμένα σπίτια τους. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιείται με τα πόδια, με αυτοκίνητα και κάρα, ενώ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς φαίνεται να τηρείται.

Ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης συμφωνίας που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και έχει αφήσει πίσω της εκτεταμένα ερείπια στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα: ευχαριστούμε τον Θεό», δήλωσε η Ναμπίλα Μπασάλ, η οποία περπατούσε μαζί με την κόρη της που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών.

«Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που ο πόλεμος σταμάτησε και τα βάσανά μας τελείωσαν».

Η αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων

Μετά την αναδιάταξη των ισραηλινών δυνάμεων, που παραμένουν εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν περίπου το 50% της Γάζας, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση ώστε η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους της εντός 72 ωρών.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, περιμένουμε τον γιο μας και όλους τους 48 ομήρους», δήλωσε ο Χαγκάι Άνγκρεστ, του οποίου ο γιος συγκαταλέγεται στους 20 Ισραηλινούς ομήρους που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. «Περιμένουμε να μας τηλεφωνήσουν».

Displaced Palestinians return to Gaza City after the declaration of the ceasefire, only to find “destruction, destruction, and more destruction” where their homes once stood pic.twitter.com/LGn4GTIoV6 — The New Region (@thenewregion) October 11, 2025

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 26 όμηροι έχουν δηλωθεί νεκροί, ενώ η τύχη δύο παραμένει άγνωστη.

Η συμφωνία προβλέπει ότι, μετά την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει 250 Παλαιστινίους που εκτίουν πολυετείς ποινές και 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Παράλληλα, εκατοντάδες φορτηγά αναμένεται να εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα μεταφέροντας τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και η επόμενη ημέρα

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η εκεχειρία και η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων —το μεγαλύτερο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου— θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη. Το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην πλήρη λήξη των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, πολλά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Μεταξύ αυτών είναι η μελλοντική διοίκηση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας και η τύχη της Χαμάς, η οποία απορρίπτει τις ισραηλινές απαιτήσεις για αφοπλισμό.

THOUSANDS OF PALESTINIANS RETURN TO NORTHERN GAZA We can only hope Israel doesn’t start bombing them again once they get the hostages back. pic.twitter.com/rMye9m7Cbv — Ahmed M. Fahmy 🇪🇬 (@ahfahmy85) October 11, 2025

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί, δηλώνοντας: «Έχουν όλοι κουραστεί από τις μάχες». Πρόσθεσε ότι υπάρχει μια «συναίνεση» για τα επόμενα βήματα, αν και αναγνώρισε ότι ορισμένες λεπτομέρειες παραμένουν προς επίλυση.

Ιστορική επίσκεψη στην περιοχή

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι υποδέχθηκαν με ανακούφιση την ανακοίνωση της συμφωνίας, η οποία σηματοδοτεί το τέλος ενός πολέμου που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 67.000 Παλαιστινίους, κυρίως αμάχους. Η σύγκρουση ξεκίνησε μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν σκοτώθηκαν 1.200 Ισραηλινοί και 251 άνθρωποι κρατήθηκαν όμηροι.

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, καθιστάμενος ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που το πράττει μετά τον Τζορτζ Ου. Μπους το 2008.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει επίσης να ταξιδέψει στην Αίγυπτο, όπου αναμένεται να παραστούν και άλλοι ξένοι ηγέτες, στο πλαίσιο των προσπαθειών για σταθεροποίηση της περιοχής.