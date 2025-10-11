Οι ισραηλινές αρχές συγκέντρωσαν σε δύο φυλακές τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής με την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα. Η διαδικασία εντάσσεται στην κατάπαυση του πυρός που διαπραγματεύτηκαν Ισραήλ και Χαμάς υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης των σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται, οι «κρατούμενοι που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια μεταφέρθηκαν προς τα κέντρα απέλασης των φυλακών του Οφέρ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και του Κτζιοτ νότιο Ισραήλ». Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε εν αναμονή οδηγιών από τις πολιτικές αρχές και της συνέχισης των επιχειρήσεων που θα επιτρέψουν την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που κρατούνται στη Γάζα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ έως τη Δευτέρα, στις 12.00 το μεσημέρι, τοπική ώρα. Ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει 250 «κρατουμένους για λόγους ασφαλείας», μεταξύ των οποίων καταδικασθέντες για φονικές επιθέσεις, καθώς και 1.700 Παλαιστινίους που συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.