Περισσότεροι από 500.000 Παλαιστίνιοι έχουν επιστρέψει στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας μετά την κατάπαυση πυρός με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Άμυνας της περιοχής.

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ χθες, στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, η οποία υπάγεται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός, ωστόσο, προειδοποίησε τους κατοίκους της Γάζας μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ότι περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα παραμένουν επικίνδυνες.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν την προσέγγιση ισραηλινών στρατευμάτων που εξακολουθούν να βρίσκονται εντός του παλαιστινιακού εδάφους, καθώς οι συνθήκες ασφαλείας παραμένουν αβέβαιες έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.