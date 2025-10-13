Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την απελευθέρωση των εν ζωή Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι «η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, για τη Γάζα και για ολόκληρη την περιοχή».

«Μοιράζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού καθώς επτά όμηροι μόλις παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα Χ, κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ο Γάλλος πρόεδρος συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη, η οποία είναι αφιερωμένη στη Γάζα και πραγματοποιείται σήμερα στην αιγυπτιακή πόλη.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, συνολικά 20 Ισραηλινοί όμηροι αναμένεται να παραδοθούν στο Ισραήλ εντός της ημέρας.