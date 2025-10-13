Εχει σημασία τι έγινε χθες στο ΣΕΦ και στο πρώτο (εφετινό) ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό; Αν κάποιος αναλογιστεί πως οι Αιώνιοι θα αναμετρηθούν… αμέτρητες φορές τούτη τη σεζόν, όπως άλλωστε συμβαίνει σε μόνιμη βάση τα τελευταία χρόνια, το ποιος νίκησε μπορεί και να μη μετρά στο τέλος. Απλά, ας έχουμε όλοι υπόψη πως «κάτι φάνηκε ξανά και ξανά» στο παρκέ.

Οπως για παράδειγμα, το γεγονός πως υπάρχει πληθώρα άσων, κομβικών παικτών που μπορούν να υπογράψουν κάθε παιχνίδι και άρα, τόσο ο Ναν όσο και ο Φουρνιέ, οι ηχηρές απουσίες των δύο αντιπάλων, λες και ξεχάστηκαν πολύ σύντομα. Ειδικά στο φινάλε της τρίτης περιόδου, το κοινό έβλεπε να μπαίνουν απανωτά καλάθια, ένα απίστευτο επιθετικό κρεσέντο από τους σταρ των αντιπάλων και το ενδιαφέρον ανέβηκε στα ύψη. Οταν μάλιστα το σκορ πάει στο 90-86 και μάλιστα απουσιάζουν δύο από τα… πολυβόλα, αυτό σημαίνει πολλά για την πληρότητα των ρόστερ. Ναι, ο Ολυμπιακός (έκλεισε το rotation με Σάσα, Ντόρσεϊ και Γουόρντ) νίκησε και προχωρά με περίσσεια αυτοπεποίθηση και έχοντας στη φαρέτρα του τα εξής όπλα: τον Βεζένκοφ που έχει ανοιχτή γραμμή με το καλάθι και έναν απίστευτο τρόπο να σημειώνει πόντους.

Τον Ντόρσεϊ, που βάλθηκε να πείσει τους πάντες πως εφέτος είναι η σεζόν του. Και τον Μιλουτίνοφ, τον ψηλό που όταν νιώθει πως δεν απειλείται ο χρόνος συμμετοχής του, μοιάζει με κλάση τρομερή και μένει να φανούν οι αντοχές του γιατί πολύ απλά κάνει μόνος κουπί. Και ο Παναθηναϊκός; Ο Σορτς επιβεβαιώνει πως μπορεί να δώσει πολλά και μακριά από το ασφαλές περιβάλλον της Παρί και ο Τολιόπουλος πως όταν πάρει ρυθμό σχεδόν δεν σταματά να ευστοχεί από το τρίποντο. Και ζητεί με την απόδοσή του να αγωνίζεται περισσότερο.

Και στο ποδόσφαιρο; Ιστορία έγραψε χθες η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού. Εδωσε τον πρώτο της αγώνα σε πρωτάθλημα και εκτός έδρας νίκησε με το ευρύ 10-0 τον Εθνικό Καλαμάτας για την πρώτη αγωνιστική της Γ’ Εθνικής. Ποιες έδωσαν τον τόνο για τις Ερυθρόλευκες; Η Βενιαμίν με τέσσερα γκολ και η Λόγου με τέσσερις ασίστ και ένα γκολ. Πώς να μην είναι ευχαριστημένος μετά ο προπονητής Τάσος Φλέγγας, ο οποίος δήλωσε ανάμεσα στα άλλα ότι «ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι. Στόχος μας είναι να παίζουμε πειστικό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό και επιθετικό». Οπως άλλωστε επιδιώκει να κάνει παντού και πάντα ο Ολυμπιακός. Είναι στο αίμα του.