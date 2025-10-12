Καθώς το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, οι νορβηγοί πολιτικοί αναρωτιούνται για τις πιθανές συνέπειες που θα έχει αυτό στις σχέσεις της χώρας τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίρστι Μπέργκστο, επικεφαλής του Κόμματος της Σοσιαλιστικής Αριστεράς και εκπρόσωπός του σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ότι το Όσλο πρέπει να «είναι έτοιμο για όλα».

«Ο Τραμπ οδηγεί τις ΗΠΑ προς μία ακραία κατεύθυνση, επιτιθέμενος στην ελευθερία της έκφρασης, δίνοντας εντολή σε μασκοφόρους αστυνομικούς να απαγάγουν ανθρώπους μέρα-μεσημέρι και στοχεύοντας θεσμούς και δικαστήρια. Όταν ο πρόεδρος είναι τόσο βίαιος και αυταρχικός, ασφαλώς και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα», είπε στην «Guardian». Και πρόσθεσε: «Η Επιτροπή των Νομπέλ είναι ανεξάρτητη και η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεν έχει ανάμειξη στον καθορισμό των βραβείων. Δεν είμαι, όμως, σίγουρη πως ο Τραμπ το γνωρίζει. Πρέπει να περιμένουμε τα πάντα από αυτόν».

Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό πει δημοσίως πως είναι αυτός ο οποίος θα έπρεπε να τιμηθεί με το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, το οποίο έχει λάβει ένας από τους προκατόχους του το 2009, ο Μπαράκ Ομπάμα, για τις «εξαίρετες προσπάθειές του να ενισχύσει τη διεθνή διπλωματία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών». Τον Ιούλιο, μάλιστα, ο Τραμπ φέρεται ότι είχε καλέσει τον Γενς Στόλτενμπεργκ, υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας και πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ, προκειμένου να τον ρωτήσει για το βραβείο. Μιλώντας δε στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, τον περασμένο μήνα, ισχυρίστηκε λανθασμένα ότι έχει σταματήσει επτά «ατελείωτους πολέμους», λέγοντας προς τους ηγέτες του κόσμου: «Όλοι συμφωνούν ότι θα έπρεπε να πάρω το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης».

Ο Άριλντ Χέρμσταντ, επικεφαλής του κόμματος των Πρασίνων της Νορβηγίας, τόνισε πως η ανεξαρτησία της Επιτροπής είναι αυτή που χαρίζει στο συγκεκριμένο βραβείο αξιοπιστία. Ο δε Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νομπέλ, επέμεινε πως οι αποφάσεις δεν είναι πολιτικές, παρά το γεγονός ότι ο διορισμός των μελών της Επιτροπής από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας, με βάση το θέλημα του ίδιου του Άλφρεντ Νομπέλ, ενδέχεται να αλλοιώσει αυτή την εικόνα. Ο αρθρογράφος και αναλυτής σε εφημερίδες Χάραλντ Στράγκχελε, από την πλευρά του, εκτίμησε πως τα αντίποινα από τον Τραμπ – εφόσον φυσικά υπάρξουν – θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή δασμών, απαιτήσεων για ακόμη υψηλότερες εισφορές στο ΝΑΤΟ ή ακόμη και ανακήρυξης της Νορβηγίας ως εχθρού των ΗΠΑ. «Είναι απρόβλεπτος», υπογράμμισε.

«Η απόσυρση του Τραμπ από τους διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς και η βούλησή του να αποσπάσει τη Γροιλανδία από το Βασίλειο της Δανίας, ενός συμμάχου του στο ΝΑΤΟ, όπως επίσης και οι περιορισμοί που επιβάλλει σε ζητήματα δημοκρατικών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας του, δεν συνάδουν ακριβώς με τη θέληση του Νομπέλ», σχολίασε και η Νίνα Γκρέγκερ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ερευνας για την Ειρήνη του Όσλο.