Ολο και πιο πιεστικό γίνεται το πολιτικό περιβάλλον για το Μέγαρο Μαξίμου, που έρχεται αντιμέτωπο με νέες αναταράξεις για την τραγωδία των Τεμπών, υπό τον φόβο ενδεχόμενου κύματος αντιδράσεων αντίστοιχου με εκείνου του περασμένου Φεβρουαρίου. Τότε η κυβέρνηση εμφανώς είχε υποτιμήσει την κοινωνική δυναμική, προβαίνοντας σε άστοχους πολιτικούς και επικοινωνιακούς χειρισμούς, ενώ σήμερα αντιλαμβάνεται ότι το τραύμα παραμένει ανοιχτό και εκτός από τα σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, καταγράφει επιπλέον σοβαρούς εσωκομματικούς τριγμούς.

Διαφοροποιήσεις

Νεοδημοκράτες διαφοροποιούνται εμφανώς ή σημειακά από την έως τώρα βασική κυβερνητική θέση – που συνοψίζεται στο ότι «ανθρώπινα» όλοι είναι στο πλευρό του πατέρα θύματος των Τεμπών, αλλά τα υπόλοιπα είναι «αποκλειστική αρμοδιότητα» της Δικαιοσύνης για τα οποία «δεν μπορούμε να πάρουμε θέση» -, ενώ βουλευτές στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους μιλούν για το αρνητικό κλίμα που διαμορφώνεται ξανά στις εκλογικές περιφέρειές τους.

Στο εσωτερικό της ΝΔ εκφράζονται ανησυχίες για τυχόν βύθιση στην εσωστρέφεια και για νέα απώλεια του ελέγχου, εξού και το Μαξίμου επιχείρησε σε πρώτη φάση να κρατήσει χαμηλά τους τόνους ύστερα από την παρέμβαση του Νίκου Δένδια από το βήμα της Βουλής, απ’ όπου ο υπουργός πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ κάθε αιτήματος του Πάνου Ρούτσι. Αυτή η παρέμβαση πάντως ακολουθήθηκε από αντίστοιχες δημόσιες τοποθετήσεις γαλάζιων (Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ είχε προηγηθεί στη Βουλή ο Δημήτρης Καλογερόπουλος), φέρνοντας σε δύσκολη θέση το Μαξίμου – με τον Μητσοτάκη να επικοινωνεί και ο ίδιος τηλεφωνικά με τον Δένδια προκειμένου να ενημερωθεί για τις ακριβείς διατυπώσεις του.

Κι ενώ η κυβέρνηση ψάχνει την εκτόνωση, έχοντας ταυτόχρονα να διαχειριστεί άλλα δύο μείζονα θέματα (το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια), η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε, ενώπιον κομματικού ακροατηρίου (στην έναρξη του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, την περασμένη Παρασκευή), να καταγγείλει «νέο κύμα λαϊκισμού από τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την εξωτερική και αμυντική πολιτική της πατρίδας μας», ενώ βουλευτές της ΝΔ συμφωνούν ότι κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρούν ξανά την πολιτική εκμετάλλευση. Το επιδεινούμενο κλίμα πιστοποιεί η αντιπαράθεση με σκληρές εκφράσεις ανάμεσα στον Αδωνη Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Υγείας να μιλάει για «αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου» και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τον χαρακτηρίζει «γελοίο πρόσωπο» και «πολιτικό σκουλήκι».

Τα βλέμματα στη σύναξη με Μητσοτάκη, Καραμανλή και Σαμαρά

Για πρώτη φορά ύστερα από την τελευταία, «παγωμένη» συνύπαρξή τους στα ορεινά της Φιλοθέης, αναμένεται να βρεθούν μεθαύριο στο Ωδείο Αθηνών ο νυν και οι δύο γαλάζιοι πρώην πρωθυπουργοί, αφού σίγουρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής και πιθανότατα ο Αντώνης Σαμαράς θα παραστούν στην εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί ο συλλογικός τόμος «Τεχνητή νοημοσύνη. Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου» (εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη»), που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ο χρόνος της εκδήλωσης της 8ης Οκτώβριου – τέσσερις ημέρες μετά τα γενέθλια της ΝΔ -, ο τόπος – απέναντι από τα ιστορικά γραφεία της στη Ρηγίλλης – και η συγκυρία της δίνουν εσωκομματική διάσταση. Η «όλη ΝΔ» θα επιχειρήσει στο τέλος της ημέρας να αποκωδικοποιήσει βλέμματα και χειραψίες σε μια περίοδο κατά την οποία αφενός στο εσωτερικό της παράταξης ξεχωρίζουν οι αντιθέσεις, αφετέρου συζητιούνται εντόνως η επόμενη μέρα στις σχέσεις του Μητσοτάκη με τον Μακεδόνα και τον Μεσσήνιο, οι επόμενες κινήσεις των πρώην και οι επιπτώσεις τους στην επιχείρηση της κυβερνητικής έδρας για επαναπατρισμό δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών.

«Επαναπατρισμός»;

Στον χορό όσων τοποθετούνται δημόσια υπέρ μιας επαναπροσέγγισης έως επιστροφής του Σαμαρά στο κόμμα μπαίνουν όλο και περισσότεροι – συμπεριλαμβανομένων υπουργών (Μάκης Βορίδης, Αδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κ.ά). Ομως και ο νεοεκλεγείς γραμματέας της ΚΟ, Μάξιμος Χαρακόπουλος επανέλαβε ευθέως τη θέση του υπέρ της επανόδου Σαμαρά. Οι γέφυρες πάντως παραμένουν οριστικά γκρεμισμένες, ενώ όσον αφορά στον Καραμανλή έχουν σημασία όσα θα διακρίνουν οι γαλάζιοι πίσω από τις γραμμές της ομιλίας του στις 15 Οκτωβρίου στην Παλαιά Βουλή. Ευθείες επιθέσεις αποκλείονται, η παρέμβασή του όμως θα αφορά κάτι που εσχάτως πονάει το Μαξίμου – το κράτος δικαίου.