Σκληρή κριτική για τα φαινόμενα διαφθοράς που έχει εντοπίσει η εισαγγελική έρευνα σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα, άσκησε η γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι.

Αιχμηρά τα όσα είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: αναποτελεσματική πρόληψη, ανύπαρκτος εντοπισμός, επιφανειακή έρευνα. Υποστήριξε ότι έφτασε η ώρα για να καθαριστούν οι «Στάβλοι του Αυγεία».

«Για χρόνια, εγκληματίες, με τη βοήθεια δημοσίων υπαλλήλων και υψηλόβαθμων στελεχών, έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα. Χρήματα που προορίζονταν να βοηθήσουν έντιμους, σκληρά εργαζόμενους αγρότες και τις οικογένειές τους να καλλιεργούν αυτήν την όμορφη γη. Όχι για να πληρώνουν βίλες, σπορ αυτοκίνητα και ποιος ξέρει τι άλλο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει γίνει συνώνυμο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειακού κράτους».

Για να μπορέσει η εισαγγελική έρευνα να φτάσει σε βάθος και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον χρειαστεί, στους πραγματικούς ενόχους, η Λάουρα Κοβέσι επέμεινε στην τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, περί ευθύνης πολιτικών προσώπων. Όπως είπε, η ύπαρξή του εμπόδισε τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών πολιτικών προσώπων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

«Τα κακά νέα είναι ότι, όπως και στην υπόθεση των Τεμπών, αυτή η ποινική έρευνα δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί πλήρως, λόγω του Ελληνικού Συντάγματος. Τα καλά νέα είναι ότι η Βουλή μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Κατανοώ ότι τώρα υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα».

Τραγωδία στα Τέμπη – Η απάντηση της κα. Κοβέσι σε ερώτηση του MEGA

Για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, η κυρία Κοβέσι τόνισε ότι υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις και επανέλαβε ότι εάν η σύμβαση 717 για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου είχε ολοκληρωθεί τότε το δυστύχημα με τα 57 θύματα θα είχε αποτραπεί.

«Έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω, ότι αυτή η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί, εάν το έργο είχε ολοκληρωθεί, όπως έπρεπε. Πιστεύω ότι μόνος τρόπος για να γιατρευτεί αυτό το τρομερό τραύμα, είναι η απόδοση δικαιοσύνης».

Η Λάουρα Κοβέσι, σε ερώτηση του MEGA και της Ιωάννας Μάνδρου, υποστήριξε ότι η διαφθορά σκοτώνει, με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη.

«Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το να λέει κάποιος ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι είναι fake news. Είμαστε ανεξάρτητοι».

Οι απειλές και η συνεργασία με τη κυβέρνηση

«Στην καριέρα μου έχω δεχθεί πολλές απειλές αλλά δεν μιλάω δημόσια για αυτές. Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Κάνουμε τη δουλειά μας και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ όποιον σκεφτεί να παρέμβει στο έργο μας: σκεφτείτε το δύο φορές».

Η κυρία Κοβέσι, με μία έμμεση αναφορά, άφησε να εννοηθεί ότι η συνεργασία της με την ελληνική κυβέρνηση έχει περάσει από διάφορα στάδια.

«Συνάντησα χθες πρώτη φορά τον υπουργό Οικονομικών, εντυπωσιάστηκα επειδή αμέσως κατάλαβε για το τι μιλάμε. Με τον υπουργό Δικαιοσύνης, έχω συναντηθεί τρεις-τέσσερις φορές, μετά από κάθε συνάντηση βλέπω βελτίωση».

Η Λάουρα Κοβέσι επέλεξε συμβολικά να μιλήσει στο χώρο του Τελωνείου Πειραιά, με αφορμή την επιχείρηση «Καλυψώ», η οποία αποκάλυψε εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγοντας παρανόμως εμπορεύματα από την Κίνα, προκειμένου να αποφεύγουν τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ.

«Η έρευνα ”Καλυψώ’, που ξεκίνησε στον Πειραιά, είναι η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα. Έχουμε κατασχέσει χιλιάδες κοντέινερ, με αξία τουλάχιστον 250 εκατομμυρίων ευρώ».

Στο στόχαστρο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως έχουν μπει και άλλες ελληνικές υποθέσεις, όπως είναι οι συμβάσεις για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» αλλά και το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, με τις έρευνες για πιθανά ποινικά αδικήματα να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: MEGA