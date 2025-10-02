Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει και τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος έχουν τελειώσει, έστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Γ’ Τελωνειο στο Πέραμα, σημείο αναφοράς για την πρόσφατη αποκάλυψη της πολυπλόκαμης τελωνειακής έρευνας με την κωδική ονομασία «Καλυψώ» για την οποία εργάστηκε με υποδειγματικό τρόπο το εθνικό κλιμάκιο της ευρωπαικης εισαγγελίας.

Η Λάουρα Κοβέσι απαντώντας σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» αναφορικά με το άρθρο 86 του Συντάγματος για την ποινική δίωξη υπουργών που βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής της συνάντησης και με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλώριδη ήταν ξεκάθαρη: Αλλάξτε το Σύνταγμα για να μην ξανασυμβούν αυτά, είπε αναφερόμενη στο γεγονός ότι τόσο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και των Τεμπών οι φάκελοι έφτασαν αμελλητι στη Βουλή αλλά οι τυχόν υπουργικές ευθύνες δεν ερευνήθηκαν τελικά.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έδωσε το στιγμή επισημαίνοντας ότι είναι ανεξάρτητη Αρχή και πως οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς εκπληρωνουν με θαραλλέο τροπο τα καθήκοντα τους παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού.

Αναφερόμενη στην υπόθεση «Καλυψώ» μίλησε για εγκληματικές οργανώσεις που συμμετείχαν τελεωνειακοί, φορολογικές αρχές και δημόσιοι λειτουργοί.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διαμήνυσε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει και επισήμανε ότι κατά τις χθεσινές συναντήσεις της με κυβερνητικούς και θεσμικούς αξιωματούχους, συμφωνήσαμε το σχέδιο και το πλάνο για την επιτυχία των ερευνών για την «Καλυψώ».

Μίλησε για νέα ήπειρο εγκλήματος και επέστησε στην προσοχή ότι το οργανωμένο έγκλημα δυναμώνει σε βάρος ευρωπαϊκών χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργήσει έτσι, ώστε οι υποθέσεις αυτές να διερευνηθούν σε βάθος.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για πολλά χρόνια κάποιοι έκλεβαν χρήματα το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεοποτισμού.

Ηρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία, είπε η κυρία Κοβέσι, ενώ δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη απο τους εθνικούς εισαγγελείς, τους οποιους χαρακτήρισε άριστους και θαρελέους.

Είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ σε συνεργασία με το εθνικό κλιμάκιο και τις ελληνικές αρχές.

Για τα Τέμπη

Βαθιά συλληπητήρια για συγγενείς θυμάτων και επανέλαβε ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία αν το έργο (717) ήταν εκτελεσμένο στην ώρα του και σωστά.

Η πληγή για να κλείσει πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Επίσης δήλωσε ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν μπορεί να γίνονται δημόσια μέσω των τηλεοράσεων.

Διαφθορά

Είμαστε ανεξάρτητη, αυτή είναι η δομή μας και ο κανονισμός μας Κανένας ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο μας.

Οι επικρίσεις που ακούγονται είναι fake news.

Όσο για το επίπεδο διαφθοράς στην Ελλάδα, ανέφερε ότι φαινόμενα διαφθοράς υπάρχουν παντού και όχι μόνον στην Ελλάδα και σημείωσε ότι ο περιορισμός τους είναι ο προορισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αρθρο 86

Αντίκειται στην Ευρωπαίκή Νομοθεσία, τις δυσκολίες του αντιμετωπίσαμε στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να μην συμβεί και πάλι αυτό, θα πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα. Μετά την χθεσινή μου συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης μας δηλώθηκε η πρόθεση ότι θα προχωρήσει αυτή η αλλαγή.

Αλλάξτε το σύνταγμα για να μην συμβούν και πάλι αυτά.

Καλώδιο

Επιβεβαίωσε την ύπαρξη έρευνας για το καλώδιο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.

Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι απολύτως ανεξάρτητη σε όλες τις έρευνες. Θα συζητήσουμε την επέκταση της θητείας ελλήνων εισαγγελέων για όσους λήγει η θητεία τους.

Εχω πολλές απειλές αλλά δεν μιλώ γι αυτές δημοσίως.