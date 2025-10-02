Στην Αθήνα βρίσκεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λαόυρα Κοβέσι, η οποία έχει εμπλακεί στις έρευνες για τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της χώρας, αλλά και στις έρευνες για την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Αυτή την ώρα παραχωρεί συνένετυξη Τύπου.
Δημοφιλή
Διάσωση 30 αλλοδαπών νότια της Γαύδου
Επιχείρηση διάσωσης 30 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Μετεγγραφές φοιτητών: Λήγει σήμερα η προθεσμία – Πώς να κάνετε αίτηση
Οδηγίες για όλους τους φοιτητές
Παρέμβαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με πολλούς αποδέκτες για την τραγωδία των Τεμπών
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις συνέπειες της κλιμακούμενης αντιδικαστικής ρητορικής, ιδιαίτερα μετά την τραγωδία των Τεμπών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού της Δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών μέσα σε ένα κράτος δικαίου. Η ανακοίνωση ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων […]
Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στη Λακωνία – Προσοχή για ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία η οποία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης (2/10). Νωρίς το πρωί σήμερα εστάλη μήνυμα του 112 στην Λακωνία, προειδοποιώντας τους κατοίκους για τα ισχυρά φαινόμενα. Συγκεκριμένα το μήνυμα προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρώτες πρωινές […]