Θεσμικά ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με εισαγγελικούς λειτουργούς, διοικητικό προσωπικό και βελτίωση των υποδομών, αλλά και το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος που αφορά στο νομό περί ευθύνης υπουργών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλώριδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα.

Στη συνάντηση η κ. Κοβέσι ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε την ενίσχυση του τμήματος με τρεις ακόμη εισαγγελείς (απασχολούνται 10), την πρόσληψη έξι ατόμων ως διοικητικό προσωπικό, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και τη βελτίωση των υποδομών και του χώρου που εργάζονται.

Στη διάρκεια της συνάντησης η Λάουρα Κοβέσι έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, με τον υπουργό κ. Φλωρίδη να ξεκαθαρίζει πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρηση του.

Από την πλευρά του ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης φέρεται να δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη δήλωσε η κ. Κοβέσι και για τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση της και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.