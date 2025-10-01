Το ζήτημα της αύξησης των οργανικών θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που στελεχώνουν το εθνικό κλιμάκιο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία Κοβέσι ζήτησε αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα που είχε υποβάλει νωρίτερα και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επίσης, ζήτησε και της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώσει την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων και όχι κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.