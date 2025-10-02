Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, που αφορά τη δίωξη μελών της κυβέρνησης, και αποτελεί εξ αντικειμένου τον σκόπελο για τον ουσιαστικό έλεγχο ενδεχόμενων υπουργικών αδικημάτων όχι μόνο για τους εθνικούς, αλλά και για τους ευρωπαίους εισαγγελείς βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Η συζήτηση μόνο τυχαία δεν είναι καθώς, όπως είναι γνωστό, τόσο στην περίφημη σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση στα τρένα, που συνδέεται – κατά τις Αρχές – αιτιωδώς με την τραγωδία των Τεμπών, όσο και στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ το ελληνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας… σκόνταψε σε τυχόν ευθύνες πρώην υπουργών, διαβίβασε αμελλητί, κατά τις συνταγματικές επιταγές τούς φακέλους στη Βουλή, αλλά εν τέλει επί της ουσίας η έρευνα έμεινε μετέωρη, χωρίς ουσιαστική διερεύνηση τυχόν ποινικών υπουργικών αδικημάτων. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα πως το θεσμικό αυτό ζήτημα τέθηκε πρόσφατα επί τάπητος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία με αφορμή την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε ενημερώσει επισήμως πως το συγκεκριμένο θέμα της μεταχείρισης πολιτικών προσώπων είχε τεθεί υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς πρόκειται για ζήτημα συμβατότητας μεταξύ του δικαίου της ΕΕ και του εθνικού δικαίου. Ετσι, η ανάδειξή του από τη Λάουρα Κοβέσι στη σύντομη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον αρμόδιο υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα, παρουσία του ευρωπαίου εισαγγελέα Νίκου Πασχάλη, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, δεομένου ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε κομβικό σημείο με απρόβλεπτες ποινικές και πολιτικές διαστάσεις. Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε το σαφές στίγμα της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με την επίμαχη συνταγματική διάταξη ξεκαθαρίζοντας πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ανακοινώσει πρόταση αναθεώρησής του.

Ζήτησε ενίσχυση του ελληνικού τμήματος

Επιπλέον, η Λάουρα Κοβέσι έχοντας πλήρη εικόνα και γνώση των δεκάδων εκκρεμών ποινικών δικογραφιών που έχουν στα χέρια της οι εντεταλμένοι συνάδελφοί της στην Ελλάδα, με μεγάλο οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο απηύθυνε προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης αίτημα για την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται ότι ζήτησε την ενίσχυση του τμήματος με ακόμη τρεις εισαγγελείς, πλέον των δέκα που ήδη υπηρετούν έχοντας ολοένα αυξημένο φόρτο εργασίας, την πρόσληψη έξι ατόμων ως διοικητικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την έγκαιρη διεκπεραίωση και διευθέτηση εκατοντάδων αιτημάτων που φτάνουν καθημερινά στο ελληνικό γραφείο, τη βελτίωση των υποδομών και του χώρου όπου εργάζονται καθώς και την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η θητεία των ελλήνων ευρω-εισαγγελέων

Λίγη ώρα αργότερα η Λάουρα Κοβέσι βρέθηκε στο γραφείο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα έχοντας στην ατζέντα της ένα ακόμα θεσμικό αίτημα, που είχε να κάνει με τον τρόπο επιλογής των συναδέλφων της στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες εκτός από την αύξηση των οργανικών θέσεων έθεσε και το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας ελλήνων ευρω-εισαγγελέων χωρίς να παρεμβάλλεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, κάτι όμως που είναι προαπαιτούμενο με βάση την ελληνική νομοθεσία. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι όλες οι συναντήσεις έγιναν μέσα σε θετικό κλίμα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης να επαναλαμβάνει τη σταθερή δέσμευσή της να συνεχίσει τη συνδρομή της χώρας στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος αναφερόμενη και στα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν για την ενίσχυση και αποδοτική λειτουργία του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.