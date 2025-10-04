Την ώρα που η κυβέρνηση μέσω κορυφαίων υπουργών λέει μισές αλήθειες για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα των Τεμπών και η Δικαιοσύνη αρνείται το αίτημα των συγγενών, μια ακόμη αποκάλυψη δείχνει ότι οι Αρχές παρέβλεψαν τα πρωτόκολλα εξέτασης του δυστυχήματος.

Έστειλε ιατροδικαστές το υπ. Δικαιοσύνης Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, το 2023 είχε υποβληθεί μήνυση από συγγενείς θυμάτων κατά των ιατροδικαστών, για το γεγονός ότι δεν είχαν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις στους 57 νεκρούς. Τότε, οι ιατροδικαστές είχαν απαντήσει ότι είχαν εντολή από τις Αρχές να διερευνήσουν την τραγωδία των Τεμπών ως τροχαίο δυστύχημα και γι’ αυτό είχαν περιοριστεί στον έλεγχο μόνο για ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ – όπως αποκάλυψε το in– και μονάχα σε 6 άτομα που ήταν οι μηχανοδηγοί και οι συνοδοί τους.

Όπως τόνισαν τότε, για το λόγο αυτό δεν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις σε κανέναν επιβάτη. «Όλες οι ιατροδικαστικές πράξεις έλαβαν χώρα τόσο της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (σ.σ. αν και την αρμοδιότητα είχε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας), όσο και κυρίως του προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, που είχε μεταβεί μετά από εντολή του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος καμία μομφή δεν εξέφρασε απέναντι στη διαδικασία, ούτε και προέτρεψε ή συμβούλευσε για άλλη διαδικασία πέραν της διεκπερεωμένης, δηλαδή σαν τροχαίο δυστύχημα» ανέφεραν πηγές των ιατροδικαστών που εξέτασαν τα θύματα των Τεμπών. Σύμφωνα μάλιστα με όσα υποστήριξε ένας από τους παρόντες ιατροδικαστές που εξέτασαν τις σορούς, «αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω», δείχνοντας ότι το γενικό πρόσταγμα το είχαν οι ιατροδικαστές που είχαν φτάσει στη Λάρισα κατ’ εντολή του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τι ορίζει το πρωτόκολλο για μαζικές καταστροφές Την ίδια ώρα, υπάρχει μελέτη από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που έχει δώσει εντολή για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών. Στις μαζικές καταστροφές αναφέρονται τα πυρηνικά ατυχήματα, αλλά και τα ατυχήματα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ορίζοντας το πρωτόκολλο που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Σ’ αυτήν τη μελέτη τονίζεται ότι «για να υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση από ιατροδικαστική άποψη και προκειμένου να αποκομίσουν κρίσιμες πληροφορίες, είναι αναγκαίο να γίνει πλήρης εξέταση», σημειώνοντας ότι «αν έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στον τόπο του ατυχήματος ή έχει συμβεί έκρηξη, ο τοξικολογικός έλεγχος των ατόμων, περιλαμβανομένων και των επιβατών, έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν εν ζωή όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά». Μάλιστα, η μελέτη του πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης υπογραμμίζει ότι «η ανεύρεση ανθρακυλαιμοσφαιρίνης καταδεικνύει ότι τα άτομα εισέπνευσαν μονοξείδιο του άνθρακα». Δηλαδή δίνει σαφή εντολή για τη διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων που ζητούν όλους αυτούς τους μήνες οι συγγενείς των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών.