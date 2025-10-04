Η Λάουρα Κοβέσι, ύστερα από ένα 48ωρο στην Αθήνα γεμάτο επαφές με εκπροσώπους της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης, αποχώρησε αφήνοντας πίσω το εθνικό κλιμάκιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, οι οποίοι συνεχίζουν το έργο τους όπως εκείνοι γνωρίζουν, αθόρυβα και μεθοδικά, αναλαμβάνοντας να καθαρίσουν τους στάβλους του Αυγεία, κατά την έκφραση της ευρωπαίας εισαγγελέως. Το πρωί της περασμένης Παρασκευής ένα ασυνήθιστο κομβόι αυτοκινήτων έφτανε στο Γ’ Τελωνείο, στο Πέραμα, όπου είχε οριστεί το «ραντεβού» των εκπροσώπων του Τύπου με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η επιλογή του τόπου δεν άφηνε, ούτε στον πλέον αδαή, καμία αμφιβολία ότι ο βασικός άξονας των ανακοινώσεων θα αφορούσε την Επιχείρηση «Καλυψώ» και τη μεγαλύτερη τελωνειακή απάτη που αποκαλύφθηκε στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού με τεράστιο οικονομικό διακύβευμα, το οποίο αγγίζει, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, ακόμα και τα 3 δισ. ευρώ.

Οι προειδοποιήσεις και οι απειλές

Την ατζέντα της Κοβέσι, πέρα από τον υψηλού συμβολισμού τόπο, είχαν… μαρτυρήσει οι επαφές από την πρώτη κιόλας ημέρα της άφιξής της με τους υπουργούς Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης. Επιχείρηση «Καλυψώ», ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη ήταν αναμφίβολα οι τρεις καυτοί φάκελοι που χειρίζονται οι «θαρραλέοι» – δικός της ο χαρακτηρισμός – έλληνες συνάδελφοί της που αποτελούν την «ομάδα κρούσης» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

«Κάνουμε τη δουλειά μας και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Παρά τις απόπειρες εκφοβισμού. Προειδοποιώ όποιον θ μπει στον πειρασμό να παρέμβει στο έργο μας να το σκεφτεί δύο φορές» ήταν τα λόγια της Λάουρα Κοβέσι που δεν έκρυψε ότι και η ίδια έχει δεχθεί απειλές, για τις οποίες έχει επιλέξει να μη μιλά δημοσίως.

Οι τρεις φάκελοι, που δεν είναι οι μοναδικοί, καθώς το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα χειρίζεται δεκάδες υποθέσεις, προφανώς και… κρύβουν μυστικά, τα οποία η Λάουρα Κοβέσι δεν αποκάλυψε, παρά τις ερωτήσεις που δέχθηκε. Επέλεξε να δώσει θεσμικές απαντήσεις σεβόμενη και τη μυστικότητα των εν εξελίξει ερευνών και το τεκμήριο αθωότητας των ελεγχόμενων προσώπων και το έργο των συναδέλφων της που η ίδια εξήρε κατ’ επανάληψη στην περίπου μιάμιση ώρα που κράτησε η συνέντευξή της.

«Αλλάξτε το Σύνταγμα»

Δεν μάσησε τα λόγια της όμως όταν μίλησε για τις εγκληματικές οργανώσεις που κρύβονται πίσω από τη μεγαλύτερη τελωνειακή απάτη, όταν αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει γίνει το ακρωνύμιο για τη διαφθορά και τον νεποτισμό, όταν άνοιξε το κεφάλαιο της τραγωδίας των Τεμπών διατυπώνοντας την άποψη ότι αν το έργο της τηλεδιοίκησης και η περίφημη σύμβαση 717 είχαν ολοκληρωθεί στην ώρα τους θα είχαν αποφευχθεί η σύγκρουση των τρένων και ο θάνατος των 57 – κυρίως νέων – ανθρώπων. Και απευθυνόμενη προς την κυβέρνηση έστειλε μήνυμα να αλλάξει το Σύνταγμα για να μη μένουν ατιμώρητοι οι πολιτικοί. «Αλλάξτε το για να μην ξανασυμβεί το ίδιο» ήταν η ακριβής φράση της. Η ίδια χαρακτήρισε παραγωγικές τις συναντήσεις που είχε με τους εκπροσώπους των ελληνικής Πολιτείας. «Συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο. Τώρα πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα. Για μένα, το πιο σημαντικό είναι ότι καταλήξαμε σε κοινή αντίληψη για το τι διακυβεύεται. Ενισχύοντας το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, οι ελληνικές αρχές συμβάλλουν στην προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ και των πολιτών της ΕΕ παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα».

Οσο για τον επόμενο στόχο της, δεν τον έκρυψε. Με πυξίδα την Επιχείρηση «Καλυψώ», αποκάλυψε πως «Στόχος μου είναι να επιτύχω το ίδιο αποτέλεσμα παντού: στην Κωνστάντζα, στο Αμβούργο, στο Ρότερνταμ, στην Αμβέρσα, στη Λισαβόνα, στη Βαλένθια, στη Μασσαλία, στη Γένοβα, παντού…».