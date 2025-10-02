Ο Πάνος Ρούτσι συμπληρώνει 18 ημέρες απεργία πείνας επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ζητά να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις για να μάθει την αλήθεια. Παραμένει μπροστά από τη Βουλή και δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους.

«Όσοι συμβουλεύουν τον κ. Ρούτσι να αρνείται επανειλημμένως και καθημερινώς τις προσφερόμενες από το ΕΚΑΒ εξετάσεις του, αναλαμβάνουν και την ποινική ευθύνη εάν πάθει κάτι η υγεία του», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε σημερινή συνέντευξή του (ΕΡΤ).

Ο κ. Ρούτσι καθημερινά αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που με εντολή μου εφημερεύουν στο Σύνταγμα ώστε να προλάβουμε κάθε τυχόν βλάβη στην υγεία του, απο την παρατεταμένη απεργία πείνας. Αυτό άλλωστε ανέφερε και το χθεσινό Δελτίο Τύπου του ΕΚΑΒ. Χθες μετά την… pic.twitter.com/tgm0I26yZG — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 2, 2025

«Δεν θα σταματήσω ούτε λεπτό, θα μάθω την αλήθεια»

Ο Πάνος Ρούτσι -που δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους- απαντώντας στον Αδ. Γεωργιάδη, ζήτησε: «όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του, να μετράει τα λόγια» και πως στο Σύνταγμα δεν βρίσκεται για να κάνει διακοπές. «Είναι ντροπή του» ανέφερε (OPEN) και διερωτήθηκε αν ο υπουργός «έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που παίρνει».

Σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν για τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Πάνος Ρούτσι υπήρξε κατηγορηματικός: «Δεν μου έδωσε καμία εντολή. Ό,τι κάνω το κάνω επειδή το θέλω εγώ (…)».

Επέμεινε στο αίτημά του να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του και όχι εξέταση DNA είπε πως θέλει να είναι «παρών» όταν γίνει αυτό και να έχει στο πλευρό του την δικηγόρο του και ιατροδικαστή που θα έχει επιλέξει ο ίδιος.

Συνέχισε λέγοντας πως «για να φτάσω σε αυτό το σημείο δεν υπήρχε άλλη λύση. Θέλω και έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου ότι θα μάθω από τι έφυγε και θα το μάθω. Δεν θα σταματήσω ούτε λεπτό μέχρι να μάθω την αλήθεια».

Είπε πως δεν εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη και θέλησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα: «Η κυβέρνηση αυτή πρέπει επιτέλους να σεβαστεί το αίτημά μου. Δεν κάνω βήμα πίσω».