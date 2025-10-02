Μετά την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ που έκανε λόγο για άρνηση λήψης ιατρικής φροντίδας, ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθάρισε ότι δεν απέρριψε καμία βοήθεια, σημειώνοντας ότι οι διασώστες τον ρώτησαν αν χρειάζεται κάτι και εκείνος απάντησε ότι «είμαι μια χαρά». Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, θύματος των Τεμπών, επιμένει να συνεχίσει την απεργία πείνας, στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην εκταφή του παιδιού του χωρίς τη συμμετοχή δικού του ιατροδικαστή.

«Δεν αρνήθηκα ιατρική βοήθεια, το ΕΚΑΒ με ρώτησε εάν χρειάζομαι κάτι και είπα ότι “είμαι μια χαρά”», απάντησε ο απεργός πείνας στο Open TV.

«Θα πάω μέχρι τέλους, έχω δικαίωμα να και δεν θα μου το στερήσει κανένας αυτό», σημείωσε μεταξύ άλλων, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Μην τολμήσουν στην κυβέρνηση να πάνε για την εκταφή του παιδιού μου χωρίς τους γονείς και ιατροδικαστή δικό μου».

«Όσον αφορά την εκταφή του παιδιού μου – είναι 18 μέρες τώρα που βρίσκομαι εδώ πέρα– έχει δοθεί εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος να γίνει εκταφή. Το ξαναλέω: Δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για το τεστ DNA. Θέλουμε να υπάρχει δικός μας ιατροδικαστής, που δεν μας το επιτρέπουν. Υπάρχουν ώρες που αισθάνομαι πολύ εξαντλημένος, αλλά αντέχω. Δεν σταματάω, γιατί αυτό το χαρτί θα το πάρω οπωσδήποτε. Δικαίωμά μου είναι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου και θα το πάω μέχρι τέλους. Γιατί μού στερούν αυτό το δικαίωμα; Ας δώσουν το χαρτί, εάν νομίζουν ότι είναι “καθαροί”. Αν νομίζουν ότι θα φύγω από εδώ, κάνουν λάθος», πρόσθεσε ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, θύματος των Τεμπών.