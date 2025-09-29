Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 15η ημέρα, με αίτημα την άδεια εκταφής της σορού του γιου του, προκειμένου να διενεργηθούν τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, καθώς και εξετάσεις DNA.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (28/9) στον απεργό πείνας, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

Εμφανώς καταβεβλημένος ευχαρίστησε τον κόσμο που στέκεται στο πλευρό του εδώ και 15 ημέρες.

Δίπλα στο απεργό πείνας βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Μαρία Καρυστιανού.

Τεράστιο κύμα συμπαράστασης και στη Θεσσαλονίκη. Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στο Δέντρο Μνήμης, στη Νέα Παραλία, παρά τη βροχή. Κρατώντας ομπρέλες, διαδήλωσαν ειρηνικά ζητώντας δικαίωση.

Και στη Λάρισα η βροχή δεν σταμάτησε εκατοντάδες πολίτες να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση συμπαράστασης, έξω από το δικαστικό μέγαρο, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους.

Συγκέντρωση συμπαράστασης και στην Πάτρα από πλήθος κόσμου που ήταν εκεί για να στηρίξει τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι. Εκδηλώσεις συμπαράστασης πραγματοποιήθηκαν σε 46 πόλεις ανά την επικράτεια.