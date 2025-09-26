Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, όπως γνωστοποίησε με δήλωσή του αργά το βράδυ της Παρασκευής.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι λίγο μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του.

Την Κυριακή στο πλευρό του κ. Ρούτσι θα ξεκινήσει απεργία πείνας και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος Τεμπών, ο οποίος κατέθεσε το ίδιο αίτημα με τον Πάνο Ρούτσι, την Μαρία Καρυστιανού και τον Πάνο Ασλανίδη.

Για προσπάθεια των Αρχών να αποφύγουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος έκανε λόγο ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη, Γιώργος Ηλιόπουλος.

«Ο Πάνος Ρούτσι δεν ζήτησε μόνο τη διενέργεια εξετάσεων DNA αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων. Τις τοξικολογικές εξετάσεις θέλουν να τις αποφύγουν με νύχια και με δόντια» σημείωσε ο κ. Ηλιόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «επί της ουσίας είναι ένας αντιπερισπασμός για να κερδίσουν χρόνο».

«Μια απεγνωσμένη προσπάθεια να απομακρυνθούν από μοιραίες αποκαλύψεις. Η σημερινή απόφαση αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα τους είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις και όχι οι διασταυρώσεις DNA» πρόσθεσε ο δικηγόρος του κ. Ρούτσι.

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Τη στήριξή τους στον Πάνο Ρούτσι και το αίτημά του για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων εξέφρασαν, με την παρουσία τους στο Σύνταγμα, ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

«Ήρθαμε να συμπαρασταθούμε, όπως και τόσος άλλος κόσμος. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω ότι αυτό που συνέβη σήμερα, που δόθηκε η εντολή για την εκταφή, δεν είναι αρκετό για τον Πάνο Ρούτσι και τα αιτήματά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις, για να μπορέσει όλο αυτό να μπει στη δικογραφία και να γίνει σωστά η δίκη. Να μάθουν οι άνθρωποι, να απαντηθεί το ερώτημά τους που είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλη την κοινωνία, όλους εμάς» δήλωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς.

«Να δώσουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη, και να τους υποσχεθούμε ότι κανένας δεν θα βρει οξυγόνο μέχρι να απαντηθούν τα ερωτήματά τους και μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είμαστε εδώ, θα είμαστε για όσο χρειαστεί και θα δίνουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, εμείς και όλη η κοινωνία» ανέφερε, από την πλευρά της, η Νατάσα Μποφίλιου.

Το «παρών» στο Σύνταγμα δίνει και ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.

«Στην πραγματικότητα το αίτημα το αναθέσανε σε πρωτοδίκες για να μην αναγκαστούν να ξανανοίξουν τη δικογραφία. Δεν είναι αυτό που αιτούμαστε οι συγγενείς.Έχουμε ζητήσει να ανοίξει η δικογραφία, κάτι το οποίο εάν ανοίξει μέσα σε δύο μήνες θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τα οποία έχουμε και για τα οποία ανησυχούμε πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με την αναβάθμιση των κατηγορητηρίων, όπως της Hellenic Train σε σχέση με την πυρασφάλεια και κάποια ακόμα αιτήματα που έχουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ελευθεριάδης σημείωσε ότι αν γίνουν δεκτά τα αιτήματα τότε στις αρχές του 2026 «θα μπορούμε να πάμε κανονικά σε δίκη».