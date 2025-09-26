Με παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσεται η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ τις επόμενες μέρες θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Όλα τα αιτήματα εκταφής και ταυτοποίησης των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που έχουν υποβληθεί μελετώνται από τους αρμόδιους εισαγγελικός και δικαστικούς λειτουργούς και σύντομα θα απαντηθούν, όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός που από την αρχή με οδηγό το νόμο και τη δικονομία είχε αφήσει ανοιχτό το παράθυρο να κριθούν τα αιτήματα αυτά αρμοδίως, με αφορμή όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, τοποθετήθηκε και ενημερώνει ότι οι αρμόδιοι συνάδελφοί του μελετούν τα αιτήματα εκταφής και ταυτοποίησης των νεκρών και σύντομα θα απαντηθούν.

Η τοποθέτηση αυτή εκτιμάται από νομικούς ως σαφές μήνυμα της δικαιοσύνης χωρίς όμως να συνιστά παρέμβαση στο έργο των εισαγγελέων και των δικαστών.

Πάνος Ρούτσι: Δεν είναι αυτό που επιθυμώ, θέλω και τοξικολογικές

Ο Πάνος Ρούτσι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του λίγο μετά την απόφαση της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας για την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις Ρούτσι.

Μιλώντας στην κάμερα του OPEN τόνισε ότι η εκταφή δεν ήταν αποκλειστικά αυτό που επιθυμούσε, καθώς θεωρεί απαραίτητη τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό, για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Ο Πάνος Ρούτσι επανέλαβε ότι δεν ζητά μόνο την ταυτοποίηση της σορού, αλλά και τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών γύρω από τον θάνατο του γιου του.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι αρχές προχωρούν στις απαραίτητες διαδικασίες και εξετάσεις.