Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, δήλωσε στο ΕΡΤnews Radio 105.8 ότι η ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανοίγει το δρόμο για την εξέταση της εκταφής της σορού του γιου του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται όντως για το παιδί του.

Όπως επισήμανε ο κ. Φλωρίδης, στην ανακοίνωση του Εισαγγελέα αναφέρεται ότι δεν έχει υποβληθεί άμεσο αίτημα για ταυτοποίηση της σορού, ωστόσο η εισαγγελική αρχή μπορεί να αξιολογήσει ότι στην εξώδικη δήλωση του κ. Ρούτσι υπάρχει έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα. Σε αυτή την περίπτωση, η Εισαγγελία θα εξετάσει το αίτημα και θα απαντήσει σύντομα.

Ο Υπουργός εκτίμησε ότι, με βάση την ανακοίνωση, η διαδικασία θα μπορούσε να προχωρήσει άμεσα, προσθέτοντας:

«Ο Εισαγγελέας λέει ότι, εφόσον εκτιμηθεί πως υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το παιδί, οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν άμεσα. Νομίζω θα φανεί πολύ γρήγορα πώς κινείται η Εισαγγελία».

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για ενδεχόμενη εκταφή και ταυτοποίηση της σορού, υπό το νομικό πλαίσιο που περιγράφεται από τον Άρειο Πάγο, και αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις αμφιβολίες του κ. Ρούτσι σχετικά με τον θάνατο του γιου του.