Συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για έβδομη ημέρα την απεργία πείνας και νερού, απαιτώντας να πραγματοποιηθεί η εκταφή του παιδιού του, ώστε να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του.

Το κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση απευθύνθηκε από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς, με τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους στον Ρούτσι.

Παρά τη συμπλήρωση επτά ημερών απεργίας πείνας, δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή και την ιατροδικαστική εξέταση της σορού του γιου του, γεγονός που εντείνει την αγωνία και τον πόνο της οικογένειας.

Η συγκέντρωση στο Σύνταγμα αποτελεί μια έντονη κραυγή αγωνίας για δικαίωση και αλήθεια, ενώ οι συμμετέχοντες ζητούν να υπάρξει άμεση ανταπόκριση στις δίκαιες απαιτήσεις του πατέρα.

Δείτε εδώ φωτογραφίες: