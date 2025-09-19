Στο Σύνταγμα πήγε ο Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του πατέρα θύματος των Τεμπών, που έχει προχωρήσει σε απεργία πείνας.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας και στελέχη του κόμματος βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο μνημείο των θυμάτων, δίπλα από τον Άγνωστο Στρατιώτη, προκειμένου να ακούσουν τα αιτήματα του Ρούτσι, αλλά και των άλλων συγγενών που στέκονται στο πλευρό του.

Υπενθυμίζεται ότι αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις που σκοτώθηκε στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, είναι η εκταφή της σορού του παιδιού του, προκειμένου να γίνει έρευνα για ίχνη παράνομων ουσιών.