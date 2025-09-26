Έξω από τη Βουλή, όπου βρίσκεται για 12η συνεχόμενη ημέρα σε απεργία πείνας, πληροφορήθηκε ο Πάνος Ρούτσι την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Ντένις Ρούτσι.

Η απόφαση αφορά μόνο στην εξέταση DNA και όχι στη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, κάτι που – όπως τονίζει ο πατέρας – θα μπορούσε να δώσει κρίσιμες απαντήσεις γύρω από τα αίτια θανάτου του παιδιού του στην πυρόσφαιρα.

«Δεν σταματώ, μας κοροϊδεύουν»

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε με λόγια οργής και απόγνωσης, επισημαίνοντας ότι η δικαιοσύνη τον αφήνει εκτεθειμένο:

« Δεν δέχομαι τίποτα, μας κοροϊδεύουν. Συνεχίζω μέχρι τέλους ».

«Δεν είναι αυτό που επιθυμώ. Δεν θέλω μόνο την ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να μάθω την αλήθεια».

Ο πατέρας του Ντένις ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει την απεργία πείνας μέχρι να δικαιωθεί πλήρως το αίτημά του.

Ο αγώνας για δικαιοσύνη

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συγκίνηση στην κοινή γνώμη, καθώς ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την κινητοποίησή του έξω από τη Βουλή, ζητώντας διαφάνεια και δικαιοσύνη.