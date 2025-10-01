Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 17η ημέρα. Λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του, μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο.

Η μεταφορά κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, καθώς το Σύνταγμα γέμισε από διαδηλωτές που συμμετέχουν στη σημερινή απεργία, και η επαφή με κάποιον ιό μέσα στον συνωστισμό θα ήταν επικίνδυνη για τον ήδη εξασθενημένο οργανισμό του.

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν αναφέρουν πως ο κ. Ρούτσι παρουσιάζει ταχυκαρδία, υπόταση και υπογλυκαιμικά επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι ξεκίνησε την απεργία πείνας ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημά του για εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καθώς και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό.