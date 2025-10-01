Σε κρίσιμο στάδιο εισέρχεται πλέον η παρακολούθηση της υγείας του Πάνου Ρούτσι καθώς όπως ανακοίνωσε το ΕΚΑΒ, ο ίδιος δεν έχει δεχτεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε τον αγώνα του στο Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ έχει ως εξής:

«Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Καθημερινή παρακολούθηση

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.

Δεν δέχτηκε περίθαλψη

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα».

17η μέρα

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 17η ημέρα. Λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του, μεταφέρθηκε προσωρινά σε ξενοδοχείο.

Η μεταφορά κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, καθώς το Σύνταγμα γέμισε από διαδηλωτές που συμμετείχαν στην απεργία της 1ης Οκ, και η επαφή με κάποιον ιό μέσα στον συνωστισμό θα ήταν επικίνδυνη για τον ήδη εξασθενημένο οργανισμό του.

Ταχυκαρδία

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν αναφέρουν πως ο Πάνος Ρούτσι παρουσιάζει ταχυκαρδία, υπόταση και υπογλυκαιμικά επεισόδια.

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκίνησε την απεργία πείνας ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημά του για εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καθώς και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό.