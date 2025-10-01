Μπορεί ένα «δυνητικό κόμμα» να αποδειχτεί ο αστάθμητος παράγοντας στο ρευστό πολιτικό σκηνικό που έχει δημιουργηθεί; Η πρώτη δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας (Data Consυltants, για την εφημερίδα «Πελοπόννησος») και θέτει ερώτημα πρόθεσης ψήφου πριν και μετά τη δημιουργία νέων κομμάτων είναι περιφερειακή (αφορά μόνο τους κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), αλλά περιγράφει τη στάση αναμονής που ενδεχομένως έχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που προσμετράται στη δεξαμενή των αναποφάσιστων –και όχι μόνο.

Απώλειες για την αντιπολίτευση

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου που περιλαμβάνει ένα ενδεχόμενο κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 19,8%, ενώ η διαφορά του με τη ΝΔ είναι μόνο μια ποσοστιαία μονάδα. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το κόμμα Καρυστιανού θα «έκλεβε» ποσοστά απ’ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συντηρητικής και προοδευτικής, δείγμα που εφόσον επιβεβαιώνεται δείχνει ένα οριζόντιο κομμάτι ψηφοφόρων που είναι οργισμένο – συγκεκριμένα, το «κόμμα Καρυστιανού» θα στερούσε 1,7 μονάδες από όσους, χωρίς αυτό στην εξίσωση, δηλώνουν πως θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, ενώ το ποσοστό της «χασούρας» ανεβαίνει στο 2,3 για την Ελληνική Λύση, στο 2,7 για την Πλεύση Ελευθερίας και στο 3,3 για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κόμμα με πιο συστημικό ακροατήριο, όπως το ΠΑΣΟΚ, ή πιο σφιχτή βάση, όπως το ΚΚΕ, έχουν λιγότερες απώλειες, αν και σύμφωνα με τα συγκεκριμένα ευρήματα αυτή η μιάμιση περίπου μονάδα στερεί από τη Χαριλάου Τρικούπη τη δεύτερη θέση, διαμορφώνοντας ένα άλλο δίπολο στη Δυτική Ελλάδα. Και πάλι, ωστόσο, αυτή η συζήτηση γίνεται σε επίπεδο θεωρητικό. Μόλις πριν από μερικές μέρες η ίδια η Καρυστιανού δήλωσε («Καθημερινή») πως «θέλει να δει κάτι νέο», αλλά πως «δεν θα το οργανώσει» εκείνη – παράλληλα, όλα δείχνουν πως οι εισηγήσεις που δέχεται και από άλλους συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη είναι αρνητικές για ένα τέτοιο βήμα. Η όλη συζήτηση, ως εκ τούτου, παραμένει θεωρητική, καθώς ακόμα και το ερώτημα τίθεται υποθετικά – κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της Καρυστιανού ή αν απλώς η στήριξή της σε έναν νέο κομματικό σχηματισμό θα είχε την ίδια διάχυση στους πολίτες που ψάχνουν τρόπο να καταψηφίσουν ηχηρά την κυβέρνηση.

Η υποθετική ερώτηση για το ενδεχόμενο «κόμμα Καρυστιανού» δεν είναι η μοναδική που τέθηκε – παρόμοια ήταν η διατύπωση περί πρόθεσης ψήφου σε περίπτωση εμφάνισης ενός «κόμματος Τσίπρα». Με βάση τις απαντήσεις των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας, ο Τσίπρας έρχεται δεύτερος, όμως η διαφορά είναι μεγαλύτερη από την πρώτη ΝΔ (20,5% έναντι 13,4%), με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στο 9,7%, την Ελληνική Λύση στο 4,6%, ενώ μεγαλύτερες απώλειες έχει η Πλεύση Ελευθερίας (3,6%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (3,6%). Στην περίπτωση Τσίπρα, πάντως, το κοινό που απευθύνεται είναι πολύ πιο στοχευμένο στον κεντροαριστερό χώρο – δείγμα ότι σε αυτή την περίπτωση πιέζονται τα κόμματα που προήλθαν από τη δεξαμενή του μεγάλου, κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ.

Και στις δύο περιπτώσεις, από τη στιγμή που κόμματα δεν υπάρχουν, μπορεί κανείς να πάρει τα ποσοστά που τα αφορούν μόνο ως εκλογική επιρροή. Και στη δεδομένη φάση το μόνο που επιβεβαιώνουν είναι πόσο ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό –καθιστώντας επιβεβλημένο, τουλάχιστον για το Μέγαρο Μαξίμου, το αφήγημα της σταθερότητας ως αντιστάθμισμα του –σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές – μειούμενου πολιτικού της κεφαλαίου.