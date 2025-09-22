Η Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της, διαψεύδει δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι προχωράει σε ίδρυση κόμματος ή ότι «θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ». «Η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται», γράφει η Μαρία Καρυστιανού

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» τονίζει: «Η κοινωνία φλέγεται!

Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη παραμένει άφαντη στη χώρα μας.

Απεργία πείνας από γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και όμως συκοφάντες φλομώνουν τον κόσμο με ψέματα όπως αυτά!!

Και βέβαια περιμένουμε και άλλα ψέματα, που θα βγουν στην συνέχεια.

Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;

Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στο Facebook:

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας στο Σύνταγμα και διεκδικεί το δικαίωμα εκταφής του γιου του, Ντένις που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

«Πείτε μου για μια χώρα στην Ευρώπη στην Αμερική που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος να ξεκινάει απεργία πείνας, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην εκταφή. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε εκταφή και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει. Πρώτον και δεύτερον και πιο σημαντικό δεν έχουν γίνει τοξικολογικές και μόνο για αυτό τον λόγο έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως η εκταφή», είπε, ανάμεσα σε άλλα, η κ. Καρυστιανού.