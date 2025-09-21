Το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης (ΠΑΔΟΠ) απονέμει το Βραβείο Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης» στη Μάγδα Φύσσα και τη Μαρία Καρυστιανού, αναγνωρίζοντας τον αγώνα τους με καθολική κοινωνική απήχηση.

Η Μάγδα Φύσσα τιμάται για την καθοριστική συμβολή της στην ιστορική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», ενώ η Μαρία Καρυστιανού για την ανάδειξη, μέχρι και το Ευρωκοινοβούλιο, του αιτήματος για Αλήθεια και Δικαιοσύνη στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Στην ίδια εκδήλωση, θα τιμηθεί από τον διεθνή χώρο ο Γερμανός πρώην ευρωβουλευτής Χέλμουτ Σολτζ, γνωστός για τη μακρόχρονη φιλειρηνική δράση του και τη συμβολή του στη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων μαζί με τον Μανώλη Γλέζο την περίοδο 2014-2015.

Το Βραβείο, που θεσπίστηκε το 2018, έχει μέχρι σήμερα απονεμηθεί σε προσωπικότητες και συλλογικότητες, όπως ο Γιάννης Μπουτάρης, ο Αλέξης Τσίπρας, το κίνημα «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» της Λέσβου, η Λουτσιάνα Καστελίνα και οι Γιώργος Λιασής και Νεσέ Γιασίν για τον κοινό τους αγώνα υπέρ της επανένωσης της Κύπρου.

Ο Νίκος Νικηφορίδης, στη μνήμη του οποίου καθιερώθηκε το Βραβείο, υπήρξε μέλος της ΕΠΟΝ και της Επιτροπής Ειρήνης. Εκτελέστηκε το 1951 στη Θεσσαλονίκη, φωνάζοντας «Ζήτω η ειρήνη και η πανανθρώπινη λευτεριά».