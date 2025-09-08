Η Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) έλαμψε στη σκηνή της τελετής απονομής των MTV Video Music Awards 2025.

Λίγο πριν παραλάβει το τιμητικό Βραβείο Michael Jackson Video Vanguard η σούπερ σταρ ανέβηκε στη σκηνή για ένα ανεπανάληπτο medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Ξεκίνησε την εμφάνισή της με το τραγούδι “Sugar Sweet”, το οποίο κυκλοφόρησε το φετινό καλοκαίρι, ενώ φορούσε μια σαμπανιζέ μεταξωτή ρόμπα στολισμένη με φτερά.

Ακολούθησαν τα “Heartbreaker”, “Obsessed”, “Like That” και “We Belong Together”. Καθώς ερμήνευε το “Dreamlover”, αφαίρεσε τη ρόμπα της για να αποκαλύψει ένα εκθαμβωτικό χρυσό bodysuit με μακριά μανίκια και στρας. Η λαμπερή εμφάνιση ολοκληρώθηκε με κοσμήματα υψηλής αισθητικής μεταξύ των οποίων το εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ και τα σκουλαρίκια “Rosée Éternelle” του οίκου LEVUMA, αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Φορώντας επίσης ένα ζευγάρι ψηλές μπότες που ταίριαζαν απόλυτα με το σύνολο, η τραγουδίστρια έλαμπε κυριολεκτικά στη σκηνή.

Στη συνέχεια τιμήθηκε με το Βραβείο Video Vanguard, το οποίο της απένειμε η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande).

«Ευχαριστώ πάρα πολύ το MTV που μου έδωσε το Βραβείο Vanguard. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι παίρνω το πρώτο μου VMA απόψε» είπε η σταρ αφού πρώτα είπε στην Γκράντε ότι είναι “πολύ περήφανη” για εκείνη.

Και πρόσθεσε: «Το να βρίσκομαι εδώ μου φέρνει υπέροχες αναμνήσεις, όπως τότε που είχα απονείμει το Vanguard Award στον LL Cool J, ή όταν με την Γουίτνεϊ Χιούστον ανοίξαμε το σόου με μία «αντιπαράθεση» επί σκηνής φορώντας το ίδιο φόρεμα και λέγοντας η μία στην άλλη: ‘Δοκίμασέ το πάνω μου’. Ήταν μια μοναδική στιγμή. Τα μουσικά βίντεο είναι για μένα τρόπος ζωής, ο τρόπος που φέρνω τη μουσική στη δική μου ζωή. Είναι σαν μικρές ταινίες που οπτικοποιούν την απόλυτη φαντασία. Και για να είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές είναι απλά μια δικαιολογία για να φέρω δράμα και να κάνω πράγματα που δεν θα έκανα ποτέ στην πραγματική ζωή».

Στη συνέχεια θυμήθηκε ότι ντύθηκε ντραγκ κουίν στο βίντεο για το “Obsessed”, ενώ για το “Honey”, είπε ότι δραπέτευσε από τη μαφία με έναν όμορφο άντρα σε ένα απομακρυσμένο νησί.

«Εντάξει, αυτό δεν ήταν και τόσο μακριά από την πραγματικότητα, αλλά, ξέρετε, συνέβη παρόλα αυτά» είπε αστειευόμενη.

«Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, έμαθα πως η μουσική εξελίσσεται, τα βίντεο εξελίσσονται, αλλά η διασκέδαση είναι αιώνια. Ευχαριστώ το MTV που έπαιξε τα βίντεό μου και τους θαυμαστές μου, σας αγαπώ πολύ», κατέληξε.

Σύμφωνα με το People, η πρώτη της εμφάνιση στα βραβεία ήταν το 1991 όπου είχε τραγουδήσει επί σκηνής το “Emotions”.