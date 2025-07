Η Μαράια Κάρεϊ ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Here For It All», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου μέσω της Gamma. Η τραγουδίστρια έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα με ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να βαδίζει φορώντας μπότες με τακούνι στιλέτο να τραγουδάει απόσπασμα από το τραγούδι με τον ίδιο τίτλο του άλμπουμ.

Η τραγουδίστρια έδωσε μία πρώτη γεύση από το «Here For It All» με την κυκλοφορία του «Type Dangerous» στις αρχές Ιουνίου, τραγούδι που έγραψε και έκανε την παραγωγή μαζί με τον Anderson.Paak, ο οποίος φημολογείται ότι θα είναι εκτελεστικός παραγωγός του project. Η Μαράια Κάρεϊ έχει αφήσει να εννοηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το δεύτερο τραγούδι θα έχει τον τίτλο «Sugar Sweet». Δεν είναι σαφές ποια άλλα τραγούδια θα συμπεριληφθούν στην τελική λίστα του άλμπουμ.

Έχουν περάσει επτά χρόνια από τότε που η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Caution» του 2018, το οποίο κυκλοφόρησε μέσω της Epic Records. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετείχαν μια σειρά από συνεργάτες, όπως οι Skrillex, Mustard, No I.D. και Timbaland και δημιουργήθηκαν τα singles «With You», «A No No» και «Portrait».