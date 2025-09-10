Οι Pulp, Wolf Alice, Fontaines DC, CMAT και Σαμ Φέντερ είναι μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο Mercury 2025 η τελετή απονομής του οποίου θα πραγματοποιηθεί στο Νιούκαστλ τον επόμενο μήνα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του βραβείου, η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί εκτός Λονδίνου και θα πραγματοποιηθεί στο Utilita Arena του Νιούκαστλ στις 16 Οκτωβρίου 2025. Με το βραβείο αναγνωρίζεται το καλύτερο βρετανικό ή ιρλανδικό άλμπουμ των τελευταίων 12 μηνών.

Πέρυσι, το συγκρότημα English Teacher από το Λιντς κέρδισε το βραβείο για το ντεμπούτο άλμπουμ του, “This Could Be Texas”, και 12 καλλιτέχνες επιδιώκουν τώρα να ακολουθήσουν τα βήματά τους.

Το βρετανικό συγκρότημα Wolf Alice έσπασε το ρεκόρ του βραβείου Mercury, καθώς έγινε το μόνο στην 34χρονη ιστορία του θεσμού που προτάθηκε και για τα τέσσερα πρώτα άλμπουμ του.

Το συγκρότημα απέσπασε την τέταρτη υποψηφιότητά του για το The Clearing, άλμπουμ που βασίζεται στους ήχους της soft rock της δεκαετίας του 1970.

Άλλοι υποψήφιοι για το μουσικό βραβείο του 2025 είναι οι Pulp με το “More”, το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 24 χρόνια. Το θρυλικό συγκρότημα από το Σέφιλντ έχει κερδίσει το βραβείο το 1996 για το πρωτοποριακό του άλμπουμ, “A Different Class”.

Σε ηλικία 84 ετών, ο μουσικός της φολκ Μάρτιν Κάρθι είναι ο μεγαλύτερης ηλικίαςα υποψήφιος για το βραβείο Mercury, σύμφωνα με το BBC για το άλμπουμ “Transform Me Then Into A Fish”.

Ο Σαμ Φέντερ είναι υποψήφιος με το τρίτο άλμπουμ του, “People Watching” Υποψήφιοι είναι επίσης ο μουσικός της τζαζ Τζο Γουέμπ με καταγωγή από την Ουαλία, ο οποίος ενσωματώνει τη μουσική κληρονομιά της χώρας του (μαζί με την αγάπη του για την Britpop) στο άλμπουμ του, “Hamstrings and Hurricanes” και ο Σκωτσέζος Τζέικομπ Άλον με το πρώτο άλμπουμ του, “In Limerence”.

Η CMAT είναι υποψήφια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το καινούριο της άλμπουμ, «Euro-Country», το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Αυγούστου και οι Fontaines DC με το τέταρτο άλμπουμ τους, “Romance”.

Το μουσικό βραβείο διεκδικούν επίσης η FKA Twigs με το “Eusexua”, η PinkPantheress με το “Fancy That”, ο ράπερ Pa Salieu με το “Afrikan Alien” και η Emma-Jean Thackray με το “Weirdo”.

Με το Βραβείο Mercury αναγνωρίζονται καλλιτεχνικά επιτεύγματα σε μια σειρά από σύγχρονα μουσικά είδη.