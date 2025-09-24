Ότι ο ανακριτής όφειλε να έχει διενεργήσει αυτεπαγγέλτως την εκταφή, δήλωσε μιλώντας στα «ΝΕΑ», η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, ενώ διερωτάται για ποιο λόγο να μη γίνει η εκταφή.

Υπενθυμίζεται ότι με επίσημη ανακοίνωση διά του εκπροσώπου Τύπου του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αρεοπαγίτη Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, ο Άρειος Πάγος δήλωσε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα ούτε για τα αιτήματα εκταφής θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ούτε ως προς τη συνέχιση της ανακριτικής διαδικασίας. Τα αιτήματα αυτά αρμόδιος να κρίνει και να απαντήσει είναι μόνο ο πρόεδρος Εφετών, στα χέρια του οποίου βρίσκεται πλέον η δικογραφία μετά την εισαγγελική πρόταση.

Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού τόνισε μιλώντας στα «ΝΕΑ» ότι «υπάρχει νομολογία της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) που κατοχυρώνει το δικαίωμα του συγγενούς για διενέργεια εκταφής, ιδίως για την ταυτοποίηση της σορού προκειμένου ουσιαστικά να είναι βέβαιος ότι τα μέρη του σώματος τα οποία έχουν ταφεί ανήκουν πραγματικά στον άνθρωπό του, τον αγαπημένο του, για τον οποίο μπορεί να κάνει τις λειτουργίες του, τα τρισάγια του, αλλά να ξέρει ότι το πρόσωπο που έχει ταφεί είναι το αληθινό πρόσωπο με το οποίο συνδέεται, έχει συγγενικό δεσμό. Με βάση το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, είναι απόλυτα προστατευμένο δικαίωμα, ιερό δικαίωμα το οποίο οφείλει κάθε κράτος το οποίο είναι συμβεβλημένο στην ΕΣΔΑ, να το προστατεύει. Άρα σε πολλαπλή νομική βάση θεμελιώνεται το δικαίωμα του συγγενούς να αιτηθεί την εκταφή».

Η ίδια προσέθεσε ότι «ο ανακριτής όφειλε να την έχει διενεργήσει αυτεπαγγέλτως προκειμένου να εντοπιστεί η παρουσία ή μη χημικών, πολλώ δε μάλλον αφού υπάρχει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και οι τεχνικές εκθέσεις που μιλάνε για την παρουσία τους».

Με ανάρτηση της στα social media η Μαρία Καρυστιανού απάντησε στην προαναφερθείσα ανακοίνωση του Αρείου Πάγου ρίχνοντας βολές κατά της Δικαιοσύνης και υποστηρίζοντας ότι «η αλήθεια μπαζώνεται».

Οι επόμενες κινήσεις

Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού δήλωσε ότι το επόμενο βήμα της ίδιας και της εντολέως της είναι να προσβάλλουν τη σχετική πρόταση ενώπιον του Πρόεδρου Εφετών.

Συγκεκριμένα, η κα Γρίτσα ανέφερε: «Η δυνατότητα που έχουμε τώρα είναι, είναι εντός δεκαημέρου, το οποίο δεκαήμερο λήγει την προσεχή Πέμπτη να προσβάλουμε τη σχετική πρόταση ενώπιον του Πρόεδρου Εφετών, ο οποίος θα κρίνει εκ νέου αν συντρέχουν οι λόγοι, προκειμένου ουσιαστικά έστω και εκ των υστέρων να γυρίσει πίσω η ανάκριση και να διαταχθεί η ανακριτική ενέργεια της εκταφής».

Η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αναφερόμενος στο θέμα της εκταφής ανέφερε σε ομιλία του στο Συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας»:

«Νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως να δώσω εντολή στον Εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον Πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου.

Η εκταφή μπορεί να ζητηθεί ως διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου όπου έχει ενταφιαστεί ο νεκρός.

Το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο και κανείς δεν μπορεί να το κρίνει πλην της Προέδρου Εφετών».