Καινά δαιμόνια από φέτος στην Ευρωλίγκα. Περισσότερες ομάδες, άρα η σεζόν αρχίζει λίγο νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως και για πρώτη φορά στα χρονικά με «διαβολοβδομάδα». Οπως όλοι οι άλλοι, έτσι κι ο Παναθηναϊκός πέφτει κατευθείαν στα βαθιά. Χωρίς να έχει παίξει άλλο επίσημο παιχνίδι προηγουμένως, ξεκινά την πορεία που ελπίζει τον Μάιο να τον οδηγήσει στο φάιναλ φορ του ΟΑΚΑ, από το… ΟΑΚΑ. Εκεί όπου απόψε θα υποδεχθεί την Μπάγερν (21:15). Και την Παρασκευή την Μπαρτσελόνα.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι κατά 40%. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα παίξουμε εξαιρετικό μπάσκετ. Ισως να μην παίξουμε εξαιρετικό μπάσκετ, αλλά θα είμαστε επιθετικοί και θα παλέψουμε για τη νίκη, οπότε θέλουμε τη βοήθεια των φιλάθλων μας. Ξέρουμε ότι το ΟΑΚΑ είναι μια καυτή έδρα και είναι πλεονέκτημα για μας ότι θα δώσουμε τα πρώτα παιχνίδια εκεί, στο σπίτι μας, ενώ ο βαθμός ετοιμότητάς μας είναι μόλις στο 40%», λέει ο Εργκίν Αταμάν και αποκαλύπτει τη συνταγή της επιτυχίας στον αποψινό αγώνα:

«Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην αρχή της σεζόν. Είναι αλήθεια ότι η Μπάγερν έχει καινούργιους παίκτες, αλλά κι εμείς έχουμε αποκτήσει νέους, βασικούς παίκτες, που θα παίξουν το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι τους με τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί στην άμυνα και να βρούμε τρόπο να νικήσουμε».

Στην αποψινή πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι πλήρης. Εκτός του Ματίας Λεσόρ, που αναμένεται να επιστρέψει τον Νοέμβριο, όπως επιβεβαίωσε και ο Αταμάν χθες, απών θα είναι και ο Τέντι Οσμάν. Ταλαιπωρείται ακόμα από το οστικό οίδημα, που υπέστη στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με την Πολωνία και εξακολουθεί να κάνει ατομική προπόνηση, ωστόσο… «θα προσπαθήσουμε με τους γιατρούς να παίξει την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα», είπε ο προπονητής των Πρασίνων.

Αντίθετα κανονικά θα παίξει ο Τι Τζέι Σορτς, που ξεπέρασε πλήρως την βαριά ίωση που τον προσέβαλε πριν από το ταξίδι στην Αυστραλία και τις τελευταίες μέρες μετέχει κανονικά στις προπονήσεις. Διαθέσιμος είναι για πρώτη φορά ύστερα από 10 μήνες και ο Μάριους Γκριγκόνις και μένει να φανεί αν ο Αταμάν θα τον συμπεριλάβει στη 12άδα.

Ο Παναθηναϊκός θα βρει απόψε απέναντί του κι έναν όχι και τόσο παλιό γνώριμο, καθώς έχουν δεν έχουν περάσει τρεις μήνες από τότε που χώρισε τους δρόμους του με τον Γουένιεν Γκάμπριελ. Ο σέντερ από το Νότιο Σουδάν αγωνίζεται πλέον με την Μπάγερν, η οποία πάντως δεν θα έχει μαζί της στο ΟΑΚΑ δύο πολύτιμα στελέχη της. Τον νεοαποκτηθέντα λιθουανό γκαρντ Ροκάς Γιοκουμπάιτις και τον γερμανό σέντερ Γιοχάνες Φόιτμαν, που τραυματίστηκαν σοβαρά στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ.