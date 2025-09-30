Το τρόπαιο του Σούπερ Καπ έχει μπει στην τροπαιοθήκη του Ολυμπιακού αλλά παρά το γεγονός ότι ο τελικός ήταν το Σάββατο αποτελεί ήδη… μακρινή ανάμνηση ήδη για όλους στον Πειραιά, καθώς το μυαλό και η σκέψη έχει «κλειδώσει» σε ισπανικό έδαφος για τη «διαβολοβδομάδα» στην Ιβηρική χερσόνησο, απέναντι σε Μπασκόνια (απόψε, 21.30 – Novasports Prime) στη Βιτόρια, και Ρεάλ (μεθαύριο) στη Μαδρίτη.

Οι Ερυθρόλευκοι είναι συνηθισμένοι τα τελευταία χρόνια από «διαβολοβδομάδες» στην Ισπανία και μάλιστα προς την αρχή της σεζόν, με αρκετά καλά αποτελέσματα, αλλά κακά τα ψέματα πάντα μια πρεμιέρα κρύβει εκπλήξεις ακόμα και για τους ίδιους τους προπονητές για το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα τους.

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Για να είμαι ειλικρινής περιμένω κι εγώ να δω πώς θα παρουσιαστούμε εμείς, πώς θα παρουσιαστούν οι αντίπαλοι, που είχαν κι αυτοί – όπως κι εμείς – απουσίες στην προετοιμασία τους. Δεν ξέρουμε καν πόσοι από τους τραυματίες της Μπασκόνια θα παίξουν, οπότε καλύτερα να περιμένουμε να φανεί στο γήπεδο η ετοιμότητα των ομάδων» είπε με ειλικρίνεια όπως πάντα ο κόουτς του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας που θα έχει μαζί του στην Ισπανία και τον νεοαποκτηθέντα Φρανκ Ντιλικινά, ο οποίος αν και δεν θα αγωνιστεί δεν ταξιδεύει για τουρισμό αλλά για να προετοιμαστεί με όλη την ομάδα ώστε να προλάβει να πάρει χρόνο συμμετοχής στην εκτός έδρας αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων στο Μαρούσι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος που ακολουθεί μετά το ταξίδι στην Ισπανία.

«Ναι ο Ντιλικινά θα ταξιδέψει για αγωνιστικούς, όχι για ψυχολογικούς λόγους. Οχι γιατί θα παίξει, αλλά γιατί έχουμε μια προπόνηση εκεί αύριο, άλλη μία μετά το παιχνίδι. Κι επειδή σκοπός μας είναι να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα την Κυριακή και πρέπει να κάνει κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Για αυτό θα έρθει μαζί μας» εξήγησε ο κόουτς των πρωταθλητών Ελλάδας που παράλληλα ανέλυσε τι θα περιμένει από τον νέο άσο της ομάδας.

«Εννοείται ότι ο Ντιλικινά θα φέρει playmaking, αυτή είναι η θέση του, άσος είναι. Μπορεί όμως να μαρκάρει περισσότερες θέσεις από το “1”, λόγω της σωματοδομής του και των αθλητικών του προσόντων. Είναι πολύ έξυπνος. Ηδη σε μια πρώτη προπόνηση που κάναμε, καταλαβαίνει πολύ γρήγορα το παιχνίδι. Πιστεύω θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και θα παίξει. Εμείς θέλαμε να κάνουμε την ομάδα μας πιο αθλητική, πιο νεανική, να παίζει με περισσότερη ταχύτητα και νομίζω αυτό το πλάνο θα το υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο» αποφάνθηκε ο έλληνας τεχνικός.

Η Μπασκόνια, που θα παρουσιάσει και τη νέα γιγαντοοθόνη οροφής στον αγώνα με τους Πειραιώτες, είναι μια ομάδα που δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

«Πραγματικά πρέπει να κοπιάσουμε πολύ στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Είναι μια ομάδα που πιέζει σε όλο το γήπεδο, με παγίδες και man-to-man press. Επιβάλλουν έναν ρυθμό στο παιχνίδι που πρέπει να τον ελέγξεις με καλές επιλογές, πρέπει να ελέγξεις τα ριμπάουντ, να μην τους δώσεις την μπάλα στα χέρια. Δεν υπάρχει κίνδυνος να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό μας» πρόσθεσε ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Την αποστολή του Ολυμπιακού στην Ισπανία δεν θα ακολουθήσουν ο Σακίλ Μακ Κίσικ και ο Κίναν Εβανς, αμφότεροι με ενοχλήσεις από τραυματισμούς, και φυσικά ούτε ο Μουσταφά Φαλ που θα χάσει σχεδόν όλη τη σεζόν.