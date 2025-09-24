«Παίρνουμε το πρόγραμμα και τρέχουμε» – αν αυτή η εποχή είχε κωδική ονομασία για το ΠΑΣΟΚ, θα ήταν ακριβώς αυτή. Το πρώτο συμπέρασμα μετά τις δημοσκοπήσεις που αποτύπωσαν την επίδοση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ είναι πως το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε θέλει χρόνο για να γίνει γνωστό στη βάση – η τελευταία (Interview) έδειξε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο 13,2% (15% στην εκτίμηση ψήφου), στις 10,7% μονάδες απόσταση από τη ΝΔ (που φτάνουν τις 14,7% στην εκτίμηση), με οριακή άνοδο από τον Αύγουστο. Γι’ αυτό και το επόμενο διάστημα τα στελέχη του κόμματος θα βρίσκονται σε περιοδείες ανά την Ελλάδα, ώστε να επικοινωνήσουν την πρόταση του κόμματος στην κοινωνική του βάση. Και ειδικά στην Περιφέρεια στην οποία το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το μεγαλύτερό του ποσοστό. «Αν το πρόγραμμά μας φτάσει και στον τελευταίο πολίτη, τότε είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει» είπε χθες (Action 24) ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Αν συνεχίσουμε την αντιπαράθεση με αντιπρόταση, το αποτέλεσμα θα είναι νικηφόρο. (…) Σε καμία περίπτωση δεν θα συνεργαστούμε με τη ΝΔ».

Τροπολογία για τα χρέη

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος καταθέτει τροπολογία για το ιδιωτικό χρέος, που περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με ανάληψη των δύο τρίτων από τον πιστωτή και του ενός τρίτου από τον οφειλέτη και αναδρομικό επανυπολογισμό των οφειλών με ευνοϊκότερη ισοτιμία και για τις συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί ή έχουν μετατραπεί σε ευρώ. Ο δεύτερος αναβαθμίζει τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών, καθιερώνοντας την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία, ενώ προβλέπει επίσης ενίσχυση του Κώδικα Δεοντολογίας και καθιέρωση της υποχρέωσης αιτιολογημένης απόρριψης των προτάσεων των οφειλετών και τη συγκρότηση Επιτροπών Διευθέτησης και κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης υποχρεώσεων από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.

Ο τρίτος άξονας προβλέπει την υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης να τηρούν καταστήματα ή να συνεργάζονται με καταστήματα τραπεζών σε κάθε περιφερειακή ενότητα, στα οποία θα μπορεί να απευθυνθεί ο οφειλέτης για να ενημερωθεί για την πορεία της οφειλής του, καθώς και για την πορεία των τόκων και να τους αξιολογήσει. Ο τέταρτος περιγράφει κανόνες για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές με την κατάργηση «κρυφών» χρεώσεων σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. «Το ιδιωτικό χρέος είναι δίδυμος αδελφός της ακρίβειας, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και απειλώντας τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων» ανέφερε η αρμόδια τομεάρχης, Μιλένα Αποστολάκη, στη χθεσινή παρουσίαση, ενώ ο γραμματέας για το ιδιωτικό χρέος, Δημήτρης Σπυράκος, περιγράφοντας τις παρεμβάσεις του κόμματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τις 120 δόσεις επισήμανε πως η κυβέρνηση «αρνήθηκε να τις υιοθετήσει και ουδέποτε αντιπαρέβαλε δικές της προτάσεις».

Οι δηλώσεις Γερουλάνου

Στα κεντροαριστερά πέριξ, οι δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου για τη βελόνα που πρέπει να κουνηθεί «στους επόμενους δύο μήνες», αλλιώς «δεν θα κουνηθεί μέχρι τις εκλογές» συνεχίζουν να συζητιούνται -παρότι ο πρόεδρος του κόμματος απέφυγε να το σχολιάσει. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος χθες (OPEN) ξεκαθάρισε πως, στη δική του οπτική, «δεν είναι το θέμα η αμφισβήτηση προσώπων. Τη μάχη που έχουμε να δώσουμε θα τη δώσουμε και με τον αρχηγό μας και με την ομάδα που θα υλοποιήσει το πρόγραμμά μας» επισήμανε. «Αυτό το πακέτο θα πρέπει να πάει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να πείσουμε πως είναι το καλύτερο, είναι το εφαρμόσιμο». Οπως είπε, το έδαφος «τώρα είναι εύφορο», «τώρα είναι μια ευκαιρία»: «έχετε δει πολλούς ανθρώπους που δίνουν τη μάχη όπως τη δίνω εγώ για να ανεβεί το ΠΑΣΟΚ; Αν μου πείτε ναι, πείτε μου και τα ονόματα» σχολίασε.